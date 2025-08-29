Το χρηματιστηριακό γεγονός της τρέχουσας εβδομάδας ήταν χωρίς αμφιβολία η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της αμερικανικής Nvidia (NVDA NASDAQ),η οποία είναι η πρώτη επιχείρηση που κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για να έχουμε μία καλύτερη ιδέα για το τι αντιπροσωπεύουν τα περίπου 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας αρκεί να αναφέρουμε πως μόνο 3 χώρες στον κόσμο έχουν ακαθάριστο εθνικό προϊόν μεγαλύτερο από αυτά. Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Γερμανία, η οποία μάλιστα θα βρεθεί κάτω από την Nvidia αν η μετοχή της καταφέρει να πλησιάσει την τιμή των 200 δολαρίων. Λογικό λοιπόν για τους επενδυτές, τους αναλυτές, τον οικονομικό Τύπο και μέρος της κοινής γνώμης να περιμένουν με ενδιαφέρον (μερικοί ίσως και με αγωνία) να ακούσουν τα νέα της εταιρείας.

Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος που η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ήταν το γεγονός της εβδομάδας, ίσως και του μήνα. Η μετοχή της εταιρείας αντιπροσωπεύει περίπου το 8,10% της συνολικής αξίας του δείκτη S&P 500 και ως εκ τούτου η πορεία της τον επηρεάζει σημαντικά.

Επίσης, δεδομένης της κυρίαρχης θέσης της εταιρείας στον τομέα της ΤΝ (σχεδόν όλα τα data centers που χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές ΤΝ είναι εξοπλισμένα με τα δικά της microchips), οι κινήσεις της μετοχής της και τα νέα της δίνουν το σύνθημα για την άνοδο ή την κάθοδο της πλειονότητας των μετοχών των εταιρειών που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με την ΤΝ.

Τα νέα το βράδυ της Τετάρτης ήταν θετικά. Οι επιδόσεις της εταιρείας ήταν ελαφρά ανώτερες του μέσου όρου των εκτιμήσεων των αναλυτών της Wall Street, όπως και καθοδήγηση που έδωσε η διοίκηση για το τρέχον τρίμηνο. Σε αντίθεση όμως με άλλες φορές τα τελευταία χρόνια, η υπέρβαση των εκτιμήσεων δεν ήταν πολύ σημαντική, ούτε για τα αποτελέσματα ούτε για την καθοδήγηση. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 1,05 δολάρια από 1,01 που ήταν η μέση εκτίμηση και ο κύκλος εργασιών στα 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια από 46,05.

Όσον αφορά στην καθοδήγηση για τις επιδόσεις του τρέχοντος τριμήνου σχετικά με τον κύκλο εργασιών, ήταν στα 54 δισεκατομμύρια από 53,4 που ήταν ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η εταιρεία μας είχε συνηθίσει σε εντυπωσιακές υπερβάσεις των προσδοκιών και έτσι τα προχθεσινά νέα δεν συγκίνησαν ιδιαίτερα την αγορά. Έτσι, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, η μετοχή άρχισε να πέφτει ελαφρά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης.

Μία πτώση της τάξης του 2% όμως δεν λέει πολλά πράγματα, ειδικά όταν μιλάμε για μία μετοχή που έχει δώσει τρομερές αποδόσεις τα τελευταία χρόνια και που έχει διπλασιάσει την τιμή της από τα χαμηλά που καταγράφηκαν στις αρχές της περασμένης άνοιξης. Από την αντίδραση της μετοχής, η οποία κατά την χθεσινή συνεδρίαση δεν σημείωσε τελικά πολύ αξιόλογη μεταβολή, μπορούμε να συμπεράνουμε πως πολλοί επενδυτές ήλπιζαν πως η βραχυπρόθεσμη καθοδήγηση από την πλευρά της διοίκησης θα ήταν πιο αισιόδοξη και έτσι αποφάσισαν να πουλήσουν.

Από την άλλη όμως, η μικρή πτώση δείχνει πως οι ανακοινώσεις της εταιρείας δεν προκάλεσαν καμία ουσιαστική ανησυχία. Πώς θα μπορούσε να ανησυχήσει κάποιος ακούγοντας τον Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, να διαβεβαιώνει τους μετόχους πως η επενδυτική έκρηξη που έχει συνοδεύσει την ανάπτυξη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο θα αργήσει πολύ να κοπάσει αλλά θα ενισχυθεί κατά πολύ τα επόμενα χρόνια. Στο σχετικό ρεπορτάζ του Reuters διαβάσαμε πως ο Χουάνγκ δήλωσε πως «μία νέα βιομηχανική επανάσταση έχει ξεκινήσει» και πως «βλέπουμε πως μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις 3 – 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα των υποστηρικτικών υποδομών του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των επενδύσεων αφορά στα microchips που γεμίζουν τα data centers και η Nvidia είναι, και φαίνεται πως θα παραμείνει για καιρό, η κυρίαρχη σε αυτόν τον τομέα, είναι λογικό να είναι αισιόδοξοι οι μέτοχοι. Ειδικά όταν ο Χουάνγκ δήλωσε πως στην περίπτωση ενός data center του οποίου η ανέγερση κοστίζει 60 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 35 δισεκατομμύρια αφορούν σε προϊόντα της εταιρείας του, της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών για το 2025 αναμένεται να είναι της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν συνδυάσουμε τα λεγόμενα του Χουάνγκ με τις συνεχείς ανακοινώσεις πλήθους κολοσσιαίων επιχειρήσεων σχετικά με επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της ΤΝ, είναι λογικό να συμπεράνουμε πως, τουλάχιστον για μερικά ακόμα ημερολογιακά τρίμηνα, θα συνεχιστεί η καλή πορεία των μετοχών του κλάδου της ΤΝ, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό έχουν ωθήσει ανοδικά τα αμερικανικά χρηματιστήρια από το 2023 και μετά.

Το χρηματιστηριακό πάρτι της ΤΝ είναι λοιπόν πολύ πιθανό να συνεχιστεί για αρκετό ακόμα διάστημα, με την Nvidia πιθανότατα να συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα. Επειδή όμως η βεβαιότητα είναι κακός χρηματιστηριακός σύμβουλος, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως αυτή η κούρσα μπορεί να διακοπεί ξαφνικά από εμπόδια ή λακκούβες.

Τι θα μπορούσε να συμβεί; Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να φανεί κάποια στιγμή πως αυτές οι τεράστιες επενδύσεις σε data centers δεν μπορούν να φέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε όλες επιχειρήσεις που τις πραγματοποιούν, κάτι που εδώ που τα λέμε είναι σχεδόν σίγουρο πως θα γίνει κάποια στιγμή. Αν μάλιστα φανεί πως κάτι τέτοιο θα αφορά σε πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις, η χρηματιστηριακή ευφορία θα κοπάσει απότομα και οι παραγγελίες για τα προϊόντα της Nvidia θα αρχίσουν να μειώνονται.

Ένα πιθανό πρόβλημα που συνδέεται με το προηγούμενο έχει σχέση με το κατά πόσον οι διάφορες εφαρμογές ΤΝ που προσπαθούν να αναπτύξουν πάρα πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο θα αποδειχθούν χρήσιμες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τους οποίους προορίζονται.

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα της ΤΝ μπορεί να αποτελέσουν και τυχόν παρεμβάσεις κρατικών αρχών που θα προσπαθήσουν να βάλουν κάποιους κανόνες στην λειτουργία των εφαρμογών ΤΝ. Το ενδεχόμενο αυτό φοβίζει εδώ και καιρό τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν ό,τι μπορούν για να το αποτρέψουν, με την βοήθεια και του Αμερικανού προέδρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως διαβάσαμε σε προχθεσινό άρθρο του Reuters, κάποιοι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια δημιουργίας οργανώσεων που θα υποστηρίζουν στις διάφορες πολιτειακές και εθνικές εκλογές στις ΗΠΑ τους υποψήφιους που υποστηρίζουν την ύπαρξη των ελάχιστων δυνατών εποπτικών κανονισμών για τον τομέα της ΤΝ. Τα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια που βρίσκονται στα ταμεία μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων θα χρησιμοποιηθούν κατά τα φαινόμενα για να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο χαλαρή εποπτεία του τομέα, θυμίζοντάς μας την αντίστοιχη επιτυχία της βιομηχανίας crypto στις πρόσφατες αμερικανικές εκλογές.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα εμπόδια που θα μπορούσαν να βρουν μπροστά τους οι ανερχόμενες μετοχές εταιρειών που έχουν σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτή την στιγμή δεν φαίνονται κάπου κοντά μπροστά μας καθώς κοιτάζουμε τον χρηματιστηριακό δρόμο. Αυτό όμως δεν αρκεί.

Μπορεί να μην κάνουν τώρα αισθητή την παρουσία τους αλλά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε σημαντικό πρόβλημα σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς ηχηρή προειδοποίηση. Ο μόνος τρόπος για την προφύλαξη των επενδυτών είναι, όπως πάντα η μελέτη και η παρακολούθηση των εξελίξεων, ίσως και με την βοήθεια εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.