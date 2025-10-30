Ο Ανάλγητος

Τα Πασοκικά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας και όχι στη Νέα Αριστερά και στον Παύλο Πολάκη. Αυτά τα δοκίμασε και δεν είχε προκοπή. Έκανε ένα λάθος. Δεν πήγε στο ΠΑΣΟΚ! Τώρα προσπαθεί να το διορθώσει. Στο ΠΑΣΟΚ όπου κουμάντο εξακολουθούν και κάνουν οι φρουροί του Ανδρέα. Το παλιό καλό ΠΑΣΟΚ. Το αυθεντικό! Το ΠΑΣΟΚ που θα ήθελε να δει να δοκιμάζεται ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός στη χώρα. Στα άλλα νέα της ημέρας, ο Τζίτζι επιστρέφει και ο Νίκος Δένδιας αισθάνεται μεγάλη μοναξιά.

Το παλαιό ΠΑΣΟΚ, το βαθύ πράσινο κράτος, αυτό που το στρίβεις και βγαίνει από μέσα πράσινο αίμα, επέβαλλε στον Νίκο Ανδρουλάκη τις τελευταίες αλλαγές στο κόμμα. Μέχρι και τον διευθυντή του γραφείου του επέβαλλαν. Άσχετο αν αυτός μας βγήκε πιο Μητσοτακικός ακόμη και από τον Κασσελάκη στην εποχή που αρθρογραφούσε στα ομογενειακά μέσα στην Αμερική. Η ουσία είναι ότι αυτοί το ζήτησαν και ο Νίκος το υλοποίησε. Κι έτσι τους έδειξε και την «αφοσίωσή» του. Ότι δεν θα τους κάνει κάποια παρασπονδία και συμπορευτεί με τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο. Διότι ο Νίκος φλέρταρε πολύ με την ιδέα του Ευάγγελου, αλλά αυτό δεν άρεσε στη γερουσία του κόμματος. Ότι αυτοί έβγαλαν από τη ναφθαλίνη τον Πέτρο Λάμπρου είναι ένα θέμα.

Επί της ουσίας. Μόλις ο Κώστας Λαλιώτης και ο Γιώργος Παπανδρέου είδαν ότι ξαναμπαίνει στην εικόνα ο Ευάγγελος, έθεσαν «βέτο». Ζήτησαν από τον Νίκο να ξεκαθαρίσει άμεσα την κατάσταση και τα λοιπά και τα λοιπά. Κι επειδή ο Νίκος σκέφτεται την επομένη των εκλογών περισσότερο απ’ όσο νομίζουν οι υπόλοιποι μνηστήρες της εξουσίας, προτίμησε να τα έχει καλύτερα με τον Κώστα και τον Γιωργάκη απ’ ότι μόνο με τον Ευάγγελο και απέναντι όλους τους άλλους.

Δεν πήγαν τελικά, όπως και αναμενόταν, στην εκδήλωση του Νίκου Δένδια για την πρόσοψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και καλά ο Αντώνης δεν θα πήγαινε, από τη στιγμή που θα ήταν υποχρεωμένος να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό. Ή το έχουμε το γινάτι ή δεν το έχουμε. Ο Κώστας Καραμανλής είχε ένα δύσκολο τριήμερο με εκδρομές, τραπεζώματα και άλλα τέτοια κουραστικά και ο Προκόπης ο Παυλόπουλος δήλωσε, επίσης, παρεξηγημένος! Γιατί; Γιατί δεν τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προτίμησε απ’ αυτόν τον Κωνσταντίνο Τασούλα! Αν είναι δυνατόν! Πώς το πίστεψε ο άνθρωπος. Ότι ο Κυριάκος θα τον έκανε Πρόεδρο τώρα, όταν δεν τον ψήφισε το 2015...

Ο Τζίτζι επιστρέφει! Όχι ότι έλειψε ποτέ! Ο Τζίτζι είναι πραγματική μορφή, μεγαλύτερη από τον Πανίκα. Κατάφερε να τον στηρίζουν στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ταυτόχρονα Μαρινάκης και Μελισσανίδης, όταν οι δύο γίγαντες δεν ήθελαν να βλέπει ο ένας τον άλλον. Και ο Τζίτζι κατάφερε να έχει την ψήφο εμπιστοσύνης και των δύο. Μιλάμε για μοναδικό ταλέντο...

Το project για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ τρέχει από το καλοκαίρι ο Κωστής…

Ο Κυριάκος είναι αποφασισμένος να στείλει στο σπίτι τους όλους όσους έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Και μην σας φαίνεται αυτονόητο. Άλλοι κάνουν ότι δεν ξέρουν, δεν είδαν. Το σκάνδαλο δεν ξεκίνησε το 2019.

Και όταν λέμε «όσο ψηλά κι αν βρίσκονται» κυριολεκτούμε. Στην κυβέρνηση ή στο... κόμμα.

Σας έχει τύχει να σας καλούν από εταιρείες τηλεπικοινωνιών προκειμένου να αλλάξετε πάροχο; Έτσι ακριβώς την «πέφτει» ο Τσίπρας σε ... ανυποψίαστους και απροστάτευτους πολίτες. Αυτό το «απροστάτευτοι» πολύ μου αρέσει, μου θυμίζει την εποχή που λέγαμε τις κορασίδες κορασίδες. «Θα ήθελες να μετέχεις στο Ινστιτούτο Τσίπρα; Ο Αλέξης άλλαξε, δεν είναι όπως παλιά. Εκτιμά τις απόψεις σου» λένε παρατρεχάμενοί του σε ανθρώπους της αγοράς! Δεν το πίστευα μέχρι που μου το είπαν δύο διαφορετικές πηγές.

Ο Πολάκης θα κρατήσει την σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μοιάζει με αυτό που έκανα μετά από την κατάρρευση ενός κρύπτο. Με 800 ευρώ αγόρασα νομίσματα που μία εβδομάδα νωρίτερα έκαναν περισσότερα από 50 εκατομμύρια. Μόνο και μόνο για την φάση άξιζαν τα 800 ευρώ. Έτσι και ο Παυλάρας. Θα λέει, εμένα που με βλέπετε θα μπορούσα να είμαι πρωθυπουργός. Το κόμμα μου έβγαλε ήδη έναν...

Καλημέρα είπαμε; Δεν είπαμε; Να την πούμε, λοιπόν! Καλημέρα!

Ο Ανάλγητος

