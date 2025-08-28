Καθησυχαστικός ο Χουάνγκ (NVIDIA): Δεν τίθεται θέμα κόπωσης στην ΤΝ - Πτώση 1,56% στη μετοχή της εταιρείας

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δεν συμμερίζεται τις ανησυχίες σχετικά με το τέλος της «έκρηξης» των δαπανών για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης και δήλωσε ότι οι ευκαιρίες θα επεκταθούν σε μια αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια.

Παρά την αισιόδοξη άποψη του Χουάνγκ σχετικά με τη ζήτηση για τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, οι μετοχές της Nvidia υποχωρούν 1,56% στα 178,77 δολάρια στα προσυνεδριακά της Wall την Πέμπτη, καθώς οι μέτριες προβλέψεις πωλήσεων της εταιρείας για το γ' τρίμηνο απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις δεν περιλαμβάνουν τα πιθανά έσοδα από την Κίνα, μια κίνηση που υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που προκαλεί η εμπορική ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Ο Χουάνγκ προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές που ανησύχησαν από τις ενδείξεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης της εταιρείας κατασκευής τσιπ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής φρενίτιδας.

Η αισιόδοξη προοπτική του ιδρυτή και CEO έρχεται σε αντίθεση με τα πρόσφατα σημάδια κόπωσης των μετοχών που εστιάζουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα σχόλια των ηγετών του κλάδου σχετικά με τον υπερβολικό ενθουσιασμό των επενδυτών.

«Μια νέα βιομηχανική επανάσταση έχει ξεκινήσει. Ο αγώνας της τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει», δήλωσε ο Χουάνγκ. «Προβλέπουμε δαπάνες 3 έως 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

Τις μετοχές της εταιρείας κατασκευής τσιπ ωθούν προς τα πάνω οι προσδοκίες για ζήτηση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, τους ιδιοκτήτες data centers που είναι γνωστοί ως hyperscalers και την Κίνα.

«Οι mega caps είναι αυτές που προωθούν μεγάλο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών από τις οποίες επωφελείται η Nvidia. Αλλά προφανώς η Nvidia εξακολουθεί να αναπτύσσεται, είναι σε θέση να πουλήσει», δήλωσε ο Matt Orton, επικεφαλής συμβουλευτικών λύσεων στη Raymond James Investment Management.

«Αν μη τι άλλο, αυτό απλώς υπογραμμίζει ότι υπάρχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε αυτόν τον τομέα (της τεχνητής νοημοσύνης)... Οι δραστηριότητες αυτών των hyperscalers μπορούν να συνεχίσουν να επιταχύνονται και δεν βλέπουμε κανένα σημάδι επιβράδυνσης να αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα της Nvidia».

Ενώ οι μετοχές της Nvidia έχουν ξεπεράσει το 10% περίπου κέρδος στην ευρύτερη αγορά, οι μετοχές που σχετίζονται με την Tεχνητή Nοημοσύνη έχουν δείξει σημάδια κόπωσης. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν χτύπησε καμπανάκι πρόσφατα όταν δήλωσε ότι οι επενδυτές μπορεί να είναι «υπερβολικά ενθουσιασμένοι» με την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν ανησυχεί ο Χουάνγκ

«Όσο περισσότερο αγοράζεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνεις», είπε ο Χουάνγκ, υποστηρίζοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις της Nvidia επιτρέπουν στους πελάτες να επεξεργάζονται αυξανόμενους όγκους δεδομένων χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια. «Το θέμα είναι: όλα εξαντλήθηκαν».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ένας πελάτης εκτός Κίνας αγόρασε 650 εκατομμύρια δολάρια από το τσιπ μειωμένης ικανότητας H20 της Nvidia που προορίζεται για την κινεζική αγορά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Χουάνγκ βασίστηκε εν μέρει στην πρόβλεψή του στα 600 δισ. δολάρια που αναμένει για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες των κέντρων δεδομένων φέτος από μεγάλους πελάτες όπως η Microsoft και η Amazon.

Για ένα data center που κοστίζει έως και 60 δισ. δολάρια, η Nvidia μπορεί να αποκομίσει περίπου 35 δισ.δολάρια, είπε ο Χουάνγκ.

Η Nvidia και ο Χουάνγκ, ωστόσο, δεν βλέπουν κανένα λόγο να επιβραδυνθεί η αύξηση των κερδών από τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς τα καθαρά έσοδα του β' τριμήνου ξεπέρασαν τα κέρδη του τρίτου τριμήνου της Big Tech, Apple.

Τα τσιπ Blackwell υψηλής τεχνολογίας της εταιρείας έχουν ήδη προαγοραστεί σε μεγάλο βαθμό, με βάση τις προβλέψεις για το 2026 από τους μεγαλύτερους πελάτες της, ενώ οι επεξεργαστές Hopper προηγούμενης γενιάς της εταιρείας επίσης έχουν μεγάλη ζήτηση.

«Όταν έχεις κάτι καινούργιο, που αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, και με όλες τις ανακοινώσεις για τεράστιες επενδύσεις από τις υπερμεγέθεις εταιρείες, αυτό αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια» της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Globalt Investments, Thomas Martin.