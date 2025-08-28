Nvidia: H Morgan Stanley αύξησε την τιμή στόχο στα 210 δολάρια - Διατήρησε τη σύσταση buy η TD Cowen

Η Morgan Stanley αύξησε την τιμή στόχο για την NVIDIA από 206,00 δολάρια σε 210,00 δολάρια την Πέμπτη, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση «Overweight» για τον κολοσσό των τσιπ.

Η προσαρμογή του στόχου τιμής έρχεται καθώς η NVIDIA πρόσφατα προέβλεψε 7 δισ. δολάρια σε πρόσθετα τριμηνιαία έσοδα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια εταιρεία έχει προβλέψει τόσο σημαντική διαδοχική αύξηση σε δολάρια χωρίς να συμπεριλάβει τις πωλήσεις στην Κίνα.

Η Morgan Stanley σημείωσε ότι η πρόβλεψη της NVIDIA αντιπροσωπεύει μια υποεκτίμηση της πραγματικής ζήτησης, με την έλλειψη υπολογιστικών πόρων να παραμένει τόσο έντονη που οι πελάτες εξακολουθούν να αγοράζουν GPU Hopper τριών ετών για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η εταιρεία αναγνώρισε ότι οι επενδυτές είχαν υψηλότερες προσδοκίες πριν από την πρόσφατη έκθεση κερδών της NVIDIA, εν μέρει λόγω των δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αναμενόμενων συνεισφορών της Κίνας.

Η Morgan Stanley ανέφερε ότι η συμπερίληψη των χαμηλότερων δυνατών αποστολών H20 θα μπορούσε να είχε ωθήσει τις προβλέψεις στα 56 δισ.δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου 60% ετήσια αύξηση.

Με τη σειρά της, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση buy και την τιμή στόχ των 235,00 δολαρίων για την NVIDIA.

Η εταιρεία ανέφερε μια μικρή αύξηση των κερδών, υποστηριζόμενη από την ισχυρότερη απόδοση στον τομέα των παιχνιδιών και την αναμενόμενη δυναμική στον τομέα των δικτύων, αν και οι προβλέψεις δεν έφτασαν τα περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι επενδυτές.

Τα έσοδα από υπολογιστές μειώθηκαν διαδοχικά για πρώτη φορά από την εμφάνιση του ChatGPT, κυρίως λόγω της μείωσης κατά περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια στα έσοδα του H20, σύμφωνα με την ανάλυση της TD Cowen.

Ανάμεικτες αντιδράσεις για τα αποτελέσματα της Nvidia

Τα αποτελέσματα των κερδών της Nvidia αποτέλεσαν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών, με ανάμεικτες αντιδράσεις.

Η KeyBanc αύξησε τον στόχο τιμής για την Nvidia στα 230 δολάρια, επικαλούμενη τις ισχυρές προβλέψεις, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Η Jefferies αύξησε την τιμή στόχ στα 205 δολάρια, επισημαίνοντας τις προβλέψεις της Nvidia για τον Οκτώβριο και την πιθανή προσθήκη 2-5 δισ. δολαρίων σε έσοδα από άδειες χρήσης στην Κίνα.

Η Mizuho επανέλαβε την αξιολόγηση «Outperform» με τιμή στόχο τα 205 δολάρια, τονίζοντας το κυρίαρχο μερίδιο αγοράς της Nvidia στον τομέα της εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης και των τσιπ συμπερασμού.

Η Truist Securities αύξησε επίσης την τιμή στόχο στα 228 δολάρια, επισημαίνοντας την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, παρά τα αποτελέσματα των πωλήσεων που ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές απόψεις των αναλυτών σχετικά με την πρόσφατη απόδοση της Nvidia και τις μελλοντικές προοπτικές της.