Πάνω από τις εκτιμήσεις οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, πριν τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια

Απρόσμενη άνοδο εμφάνισαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ για τον Αύγουστο, δείχνοντας την «αντοχή» των καταναλωτών στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ενόψει και των αποφάσεων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τη νομισματική της πολιτική.

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι γενικές λιανικές πωλήσεις σε μηνιαίο επίπεδο αυξήθηκαν 0,6% έναντι ανόδου 0,5% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,32%.

Οι λιανικές πωλήσεις εκτός των αυτοκινήτων αυξήθηκαν σε μηνιαίο επίπεδο 0,7% έναντι ανόδου 0,3% τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 0,4%.

Τα στοιχεία έρχονται πριν από τις ανακοινώσεις της Fed για τη νομισματική της πολιτική, με την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου να αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της την Τετάρτη μετά και τη διήμερη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της (FOMC).

Οι επενδυτές δίνουν 95% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Όπως υπενθύμισε το Reuters, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών, με ισχυρές αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων και των ενδυμάτων, μεταξύ άλλων προϊόντων.

Η δυσχερής κατάσταση στην αγορά εργασίας, που χαρακτηρίζεται από πενιχρή αύξηση των θέσεων εργασίας και αύξηση της ανεργίας, καθώς οι εταιρείες αναβάλλουν τις προσλήψεις λόγω των αβέβαιων οικονομικών προοπτικών, αποτελεί κίνδυνο για τις καταναλωτικές δαπάνες.