Παγκόσμια τράπεζα και ΔΝΤ θα χτυπήσουν το καμπανάκι, θα το ακούσει κανείς;

Οι ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον και θα διαρκέσουν έως τις 18 Οκτωβρίου. Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές του Ιουνίου προσθέτει μια ανησυχητική νότα στην αυξανόμενη κοινωνική και πολιτική αστάθεια, και τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας.

Ωστόσο, η επενδυτική κοινότητα πιθανόν να λάβει υπόψιν της ακόμη μια προειδοποίηση από ένα φόρουμ έκτακτης ανάγκης σχετικά με τον αυξανόμενο κίνδυνο μιας διόρθωσης της παγκόσμιας αγοράς όλων των αξιών. Οι τελευταίες πέρασαν προς ώρας στην άκρη, εάν εξαιρέσουμε τη γρήγορη κατάρρευση της Παρασκευής.

Η πολυδιαφημιζόμενη φούσκα

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων σχετικά με τις αποτιμήσεις των μετοχών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι φωνές αρχίζουν να αναγνωρίζουν δημόσια τους φόβους για μια πιθανή έκρηξη φούσκας. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ, Γκεοργκίεβα, εξέδωσε μία από τις πιο έντονες προειδοποιήσεις μέχρι στιγμής, προειδοποιώντας ότι οι αποτιμήσεις πλησιάζουν τα άκρα που παρατηρήθηκαν πριν από την κατάρρευση των dot-com.

«Εάν υπάρξει διόρθωση, οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα μπορούσαν να πνίξουν την παγκόσμια ανάπτυξη», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πληγούν περισσότερο. Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για το 2000 σήμαναν παρόμοιο συναγερμό λίγο πριν την κατάρρευση των dot.com. Πριν μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος Πάουελ, η Τράπεζα Της Αγγλίας και πολλοί αξιόλογοι διαχειριστές κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος. Απλά σε σχέση με το 2000, οι αγορές απείχαν πολύ από τη σημερινή εικόνα των γρήγορων κινήσεων, του «buy the dip» και του fomo. Σίγουρα τα περισσότερα στοιχεία συνηγορούν προς τη λογική κατάληξη και αυτής της υπερβολής αλλά όπως πάντα ο χρόνος έναρξης είναι το μυστικό της επιτυχίας.

Η παγκόσμια ανάπτυξη

Η διεθνής αναταραχή που προκαλεί ο πρόεδρος Τραμπ, σχετικά με το εμπόριο, έχει ανατρέψει πολλές από τις βεβαιότητες πολιτικής στις οποίες θα δώσει έμφαση το ΔΝΤ. Σίγουρα οι προβλέψεις θα δείξουν την πιο αδύναμη οικονομική απόδοση της τελευταίας 20ετίας. Μέχρι το 2027, η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο μόλις στο 2,5% για τη δεκαετία του 2020, (ο πιο αργός ρυθμός οποιασδήποτε δεκαετίας από τη δεκαετία του 1960). Ωστόσο, αυτά αποτελούν ψιλά γράμματα μπροστά στην τρέλα που επικρατεί στις αγορές κεφαλαίων.

Οι μετοχές meme πήραν τη σκυτάλη ως ένδειξη του αναπόφευκτου

Ήρθε και η ώρα των μετοχών με υψηλό βαθμό κερδοσκοπίας, που διαπραγματεύονται σε μεγάλο βαθμό από τους λιανικούς επενδυτές και χαρακτηρίζονται κατά καιρούς από ραγδαίες αυξήσεις τιμών και εξίσου απότομες πτώσεις. Η ακραία μεταβλητότητα είναι συχνά αποτέλεσμα των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το WallStreetBets του Reddit, που ωθούν αυτές τις μετοχές.

Ενώ η σημαντική μεταβλητότητα μπορεί να είναι συναρπαστική για όσους βρίσκονται στο περιθώριο, η δραστηριότητα των μετοχών meme μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επενδυτές. Με απλά λόγια, οι αποδόσεις των μετοχών meme αποτελούν ένα μέτρο των συμπεριφορών ανάληψης κινδύνου. Συχνά, οι κερδοσκοπικές συναλλαγές, όπως και ο σημαντικός όγκος στις μετοχές meme, είναι μεγαλύτερες στις κορυφές της αγοράς. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι κορυφές του 1929 και του 1999 χαρακτηρίστηκαν από απίστευτα κερδοσκοπικές συναλλαγές. Από την αρχή του έτους, έχει αυξηθεί κατά 73% ή περίπου πέντε φορές περισσότερο από τον S&P 500! Με απλά λόγια, είναι σε έξαρση στις αγορές, με ότι αυτό επιφέρει στην πορεία!

Συμπερασματικά, οι προειδοποιήσεις για τις αγορές από τα δύο ιδρύματα θα είναι αναπόφευκτες. Εάν θα εισακουστούν από τους παίκτες του άμεσου κέρδους, αμφίβολο! Στα τεχνικά σημεία, ένα βασικό ερώτημα είναι πώς θα ανταποκριθεί η Παγκόσμια Τράπεζα στις πιέσεις των ΗΠΑ να «απομακρυνθούν» οι χώρες μεσαίου εισοδήματος από τον δανεισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας και να σταματήσει εντελώς τον δανεισμό προς την Κίνα. Κάτι που κατάφερε να περάσει ο πρόεδρος στο ΝΑΤΟ με μεγάλη ευκολία και θα επιχειρήσει να γίνει το ίδιο.

Επίσης, ο εκλεκτός Daniel Katz, (ο οποίος διετέλεσε αρχηγός του προσωπικού του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ), εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ως πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος. Ο Katz,έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εργαστούν για να περιορίσουν τον ρόλο της Κίνας στο ΔΝΤ και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Με τον εμπορικό πόλεμο να βρίσκεται στα ύψη και τους Κινέζους να πλημμυρίζουν τον κόσμο με εμπορεύματα, και να προσπαθούν να κρατάνε, με τις «πολύτιμες γαίες» τους, τις ΗΠΑ στο χέρι, αυτό που μένει να δούμε αυτήν την εβδομάδα, είναι εάν θα περάσει και πάλι η θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Εάν περάσει θα σημαίνει πολλά για τη συνέχεια και την πρωτοκαθεδρία στον πλανήτη!