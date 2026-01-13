Παγκόσμια Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας το 2026

Η διεθνής οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο, με την αύξηση του ΑΕΠ το 2026 να αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς σε σχέση με τις προβλέψεις του περασμένου Ιουνίου, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα την Τρίτη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ανάπτυξη είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη στις ανεπτυγμένες χώρες και συνολικά πολύ αδύναμη για να μειώσει την ακραία φτώχεια.

Η εξαμηνιαία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές δείχνει ότι η παγκόσμια αύξηση της παραγωγής θα επιβραδυνθεί ελαφρώς στο 2,6% φέτος από 2,7% το 2025, πριν επιστρέψει στο 2,7% το 2027.

Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2026 είναι αυξημένη κατά δύο δέκατα του ποσοστού σε σχέση με τις τελευταίες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο, ενώ η ανάπτυξη του 2025 θα υπερβεί την προηγούμενη πρόβλεψη κατά τέσσερα δέκατα του ποσοστού.

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι περίπου τα δύο τρίτα της ανοδικής αναθεώρησης αντανακλούν την καλύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στις ΗΠΑ, παρά τις διαταραχές στο εμπόριο που προκλήθηκαν από τους δασμούς. Προβλέπει ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ των ΗΠΑ θα φθάσει το 2,2% το 2026, σε σύγκριση με 2,1% το 2025 - αύξηση κατά δύο δέκατα και μισό εκατοστιαίο σημείο από τις προβλέψεις του Ιουνίου, αντίστοιχα.

Μετά την αύξηση των εισαγωγών για την αντιμετώπιση των δασμών στις αρχές του 2025, η οποία εμπόδισε την ανάπτυξη των ΗΠΑ για το έτος αυτό, τα μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα θα βοηθήσουν την ανάπτυξη το 2026, αντισταθμίζοντας την επιβράδυνση των επενδύσεων και της κατανάλωσης λόγω των δασμών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ωστόσο, εάν οι τρέχουσες προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η δεκαετία του 2020 θα είναι η πιο αδύναμη δεκαετία για την παγκόσμια ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1960 και θα είναι πολύ χαμηλή για να αποτρέψει τη στασιμότητα και την ανεργία στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τον παγκόσμιο δανειστή.

«Με κάθε χρόνο που περνά, η παγκόσμια οικονομία γίνεται λιγότερο ικανή να δημιουργήσει ανάπτυξη και φαινομενικά πιο ανθεκτική στην αβεβαιότητα των πολιτικών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Indermit Gill, επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Ωστόσο, ο οικονομικός δυναμισμός και η ανθεκτικότητα δεν μπορούν να αποκλίνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να διαταράξουν τα δημόσια οικονομικά και τις αγορές πιστώσεων».

Ο Gill πρόσθεσε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ ανά άτομο το 2025 ήταν 10% υψηλότερο από ό,τι την παραμονή της πανδημίας COVID-19, σηματοδοτώντας την ταχύτερη ανάκαμψη από μια μεγάλη κρίση τα τελευταία 60 χρόνια. Ωστόσο, ανέφερε ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες μένουν πίσω, με το ένα τέταρτο από αυτές να έχει χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από ό,τι το 2019, ιδίως οι φτωχότερες χώρες.

Σε τροχιά επιβράδυνσης η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας

Η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες θα επιβραδυνθεί στο 4,0% το 2026 από 4,2% το 2025, σημειώνοντας αύξηση δύο και τριών δεκάτων του ποσοστού αντίστοιχα σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου. Ωστόσο, εξαιρουμένης της Κίνας, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 για αυτή την ομάδα θα είναι 3,7%, αμετάβλητος σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ανάπτυξη της Κίνας θα επιβραδυνθεί στο 4,4% το 2026 από 4,9%, αλλά οι προβλέψεις είναι και οι δύο αυξημένες κατά τέσσερα δέκατα του ποσοστού σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω των δημοσιονομικών κινήτρων και της αύξησης των εξαγωγών σε αγορές εκτός των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 0,9% το 2026 από 1,4% το 2025 λόγω της επιβάρυνσης από τους αμερικανικούς δασμούς, αλλά θα ανακάμψει στο 1,2% το 2027 λόγω της αύξησης των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι προοπτικές για την Ιαπωνία είναι σχεδόν ίδιες για το 2026, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται στο 0,8% μετά από αύξηση 1,3% το 2025, ένα έτος που ευνοήθηκε από την πρόωρη πραγματοποίηση εξαγωγών προς τις ΗΠΑ για να αποφευχθούν οι δασμοί του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η επιβράδυνση της κατανάλωσης και των επενδύσεων στην Ιαπωνία θα διατηρήσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ αμετάβλητη στο 0,8% για το 2027, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.