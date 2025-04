Η προκαταρκτική μέτρηση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο στις ΗΠΑ ταρακούνησε χθες τη Wall Street, με τη μητέρα των αγορών να σημειώνει ενδοσυνεδριακά απώλειες εως και 2,3%. Εν τέλει όμως οι δείκτες μάζεψαν τις απώλειες με τον S&P500 και τον Dow Jones να κλείνουν σε θετικό έδαφος.

Τι προκάλεσε την ανατροπή κόντρα στους χθεσινούς τίτλους ειδήσεων περί ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας;

Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα για το ΑΕΠ των ΗΠΑ με μια πρώτη ματιά απογοήτευσαν, καθώς η μέτρηση υπέδειξε ότι η αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια, ήτοι από τις αρχές του 2022.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ μειώθηκε με ρυθμό 0,3% την ώρα που η μέση εκτίμηση των αναλυτών προέβλεπε μία μικρή αύξηση κατά 0,3% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου.

Η διαφορά από το τέταρτο τρίμηνο του 2024, κατά το οποίο η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ισχυρό ρυθμό 2,4% είναι μεγάλη και ως εκ τούτου η αγορά γέμισε από παχυλούς τίτλους ειδήσεων περί σύννεφων ύφεσης πάνω από την αμερικανική οικονομία κ.ο.κ.

Όμως, αν και πράγματι οι κίνδυνοι για ύφεση έχουν αυξηθεί λόγω της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ, εντούτοις είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για ύφεση με αφορμή τις χτεσινές ανακοινώσεις για το ΑΕΠ των ΗΠΑ, καθώς δείχνουν μια αρκετά στρεβλωμένη εικόνα.

Βλέπετε, η μείωση του ΑΕΠ σε ένα μεγάλο βαθμό προέκυψε λόγω των εισαγωγών ρεκόρ που έκαναν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγουν την επιβάρυνση των δασμών που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ τον Απρίλιο. Οι εισαγωγές αυτές –το στοκάρισμα στην ουσία- αφαιρούνται από τον υπολογισμό της οικονομικής δραστηριότητας.

Πώς το στοκάρισμα των επιχειρήσεων μείωσε τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ

Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για τη μέτρηση του ΑΕΠ: H προσέγγιση προϊόντος/ προσέγγιση προστιθέμενης αξίας, η προσέγγιση δαπάνης και η προσέγγιση εισοδήματος.

Στην προσέγγιση δαπάνης υπολογίζουμε το ΑΕΠ ως τις συνολικές δαπάνες για όλη την παραγωγή τελικών αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία. Στους Εθνικούς Λογαριασμούς Εισοδήματος και Προϊόντων των ΗΠΑ λοιπόν έχουμε

Συνολική Δαπάνη = C + I + G + NX, όπου το C εκφράζει τις δαπάνες για κατανάλωση, το I είναι η επενδυτική δαπάνη, το G είναι η δημόσια δαπάνη και το ΝΧ είναι οι καθαρές εξαγωγές, δηλαδή οι συνολικές εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών των ΗΠΑ μείον τις συνολικές εισαγωγές. (σ.σ:Προσθέτουμε τις εξαγωγές, επειδή περιλαμβάνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται εντός της χώρας. Οι εισαγωγές αφαιρούνται επειδή καθένα από τα C, I και G περιλαμβάνει κάποια αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο εξωτερικό και δε θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε στο ΑΕΠ της χώρας).

Έχοντας τον παραπάνω τύπο στο μυαλό μας πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους νούμερα των χτεσινών ανακοινώσεων:Οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 43% στο πρώτο τρίμηνο, με τα εισαγόμενα αγαθά να είναι αυξημένα κατά 50,9%. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά μόλις 1,8%.

Ωστόσο, οι καταναλωτικές δαπάνες, που συνιστούν τα 2/3 περίπου της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, συνέχισαν να αυξάνονται με έναν σχετικά καλό ρυθμό κατά 1,8%, αν και ο ρυθμός αυτός ήταν ο χαμηλότερος από το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Είχαμε επίσης εκτίναξη των ιδιωτικών εγχώριων επενδύσεων στο δεύτερο τρίμηνο κατά 21,9%.

Προφανώς, ο συντελεστής ΝΧ ήταν αυτός που έκανε τη δραματική διαφορά στη μέτρηση του ΑΕΠ, καθώς οι εισαγωγές όπως εξηγήσαμε αφαιρούνται από την οικονομική δραστηριότητα.

Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που έχουμε δει την κορύφωση των νέων δασμολογικών πολιτικών του Ντόναλτ Τραμπ και αυτή τη στιγμή διανύουμε μια φάση διαπραγματεύσεων για την αποκλιμάκωση τους, οι επιχειρήσεις δεν θα επιδείξουν την ίδια διάθεση για «στοκάρισμα».

Επομένως, η μέτρηση του επόμενου τριμήνου ενδεχομένως να είναι αρκετά καλύτερη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η κατανάλωση και οι επενδύσεις θα παραμείνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα και η δημόσια δαπάνη που περιλαμβάνει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τα έξοδα για δημόσια έργα δεν θα σημειώσει μεγάλη βουτιά.

Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο γράψαμε στην αρχή ότι είναι νωρίς να πούμε ότι ο κύβος της ύφεσης «ερρίφθη» πάνω από την αμερικανική οικονομία.

Η εξίσωση για τον υπολογισμό του ΑΕΠ καθιστά επίσης άκυρη την ανάρτησή του Ντόναλτ Τραμπ στο TruthSocial, μέσω της οποίας κάλεσε τους Αμερικανούς να κάνουν υπομονή και υποστήριξε ότι για τις κακές επιδόσεις της οικονομίας δεν φτάνει οι δασμοί αλλά ο Τζο Μπάιντεν. « Αυτό είναι το Χρηματιστήριο του Μπάιντεν, όχι του Τραμπ. Η χώρα μας θα ανθίσει, αλλά πρέπει να ξεφορτωθούμε τα κατάλοιπα του Μπάιντεν. Θα χρειαστεί λίγος καιρός, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους δασμούς, μόνο ότι ο Μπάιντεν μας άφησε με κακά στατιστικά στοιχεία. Όταν ξεκινήσει η [οικονομική] έκρηξη, δεν θα έχει προηγούμενο. ΚΑΝΕΤΕ ΥΠΟΜΟΝΗ!!!» έγραφε συγκεκριμένα η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου.

Περισσότερη ανησυχία προκαλεί η αγορά εργασίας

Δεδομένου ότι στην επόμενη μέτρηση του ΑΕΠ δεν θα δούμε πιθανότατα τις ίδιες στρεβλώσεις και έτσι θα έχουμε μια πιο αξιόπιστη εικόνα για τον ρυθμό ανάπτυξης των ΗΠΑ, η προσοχή μας στρέφεται στα υπόλοιπα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες και ειδικά στις ανακοινώσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίες μας προβλημάτισαν περισσότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Ο ρυθμός των προσλήψεων στις ΗΠΑ τον Απρίλιο εμφάνισε σημαντική επιβράδυνση, κάτω από το βάρος της προετοιμασίας των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου.

Η μέτρηση έχασε κατά πολύ και τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, σύμφωνα με την οποία αναμένονταν 120.000 νέες θέσεις εργασίας έναντι 62.000 που ανακοινώθηκαν.

Παράλληλα, αναθεωρήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα η μέτρηση του Μαρτίου σε 147.000 επιπλέον μισθολόγια, από τα 155.000 που είχαν αναφερθεί αρχικά.

Όσον αφορά τώρα τον εξαιρετικά σημαντικό δομικό δείκτη τιμών για τις δαπάνες προσωπικής κατανάλωσης, δεδομένου ότι είναι ο προτιμώμενος δείκτης της Fed για τον πληθωρισμό, ενισχύθηκε στο 3,5% τον πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στο 3,1%.

Η μέτρηση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Fed ξέρει να διαβάζει σε βάθος τα στοιχεία για το ΑΕΠ, υποδεικνύει ότι μάλλον η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ προς μεγάλη δυσαρέσκεια του Ντόναλτ Τραμπ δεν θα βιαστεί να μειώσει τα επιτόκια της, τουλάχιστον μέχρι να δει περισσότερα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και των τιμών.

*Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

