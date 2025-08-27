Ουκρανία: Διεθνής διαγωνισμός για τα κοιτάσματα λιθίου στην περιοχή Κιροβοχράντ

Η Ουκρανία προκήρυξε διαγωνισμό για το δικαίωμα εξόρυξης κοιτάσματος λιθίου στην κεντρική περιοχή Κιροβοχράντ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Ο διαγωνισμός για την τοποθεσία «Ντόμπρα» αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο έργο ενός κοινού επενδυτικού ταμείου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπογράφηκε τον Απρίλιο στο πλαίσιο των προσπαθειών του Κιέβου να διατηρήσει τη στήριξη της Ουάσινγκτον στον πόλεμο κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Η συμφωνία, την οποία προώθησε έντονα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρέχει στις ΗΠΑ προτιμησιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για τα ουκρανικά ορυκτά και χρηματοδοτεί επενδύσεις για την ανοικοδόμηση της χώρας.

«Η τοποθεσία περιέχει σημαντικά αποθέματα λιθίου, που έχει στρατηγική σημασία για την ενέργεια και την τεχνολογία», έγραψε η Σβιριντένκο στην εφαρμογή Telegram. «Αναζητούμε έναν επενδυτή που θα διασφαλίσει όχι μόνο την εξόρυξη, αλλά και την ανάπτυξη της παραγωγής προστιθέμενης αξίας στην Ουκρανία».

Η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι θα δημοσιευτεί επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων δύο μηνών, ακολουθούμενη από τρίμηνη περίοδο αποδοχής προσφορών και στη συνέχεια απόφαση για τον καθορισμό του νικητή.

Το υπουργείο Οικονομίας της Ουκρανίας ανέφερε στην ιστοσελίδα του ότι ο νικητής θα υπογράψει 50ετή συμφωνία και θα δεσμευτεί να επενδύσει τουλάχιστον 179 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει χρηματοδότηση για γεωλογική εξερεύνηση και την έναρξη παραγωγής και εμπλουτισμού.

Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, χρήση ουκρανικών αγαθών και εργατικού δυναμικού, καθώς και επενδύσεις στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.