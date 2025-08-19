Υπάρχει μια «φούσκα» που σχηματίζεται στη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι επενδυτές στο σύνολό τους ενθουσιάζονται υπερβολικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Η γνώμη μου είναι ναι. Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό; Η γνώμη μου είναι επίσης ναι», δήλωσε ο Άλτμαν.

Η εταιρεία του αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση μετοχών αξίας περίπου 6 δισ. δολαρίων, που θα την αποτιμήσει σε σχεδόν 500 δισ.

Σε άλλη συζήτηση, ο Άλτμαν προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως υποτιμούν την πρόοδο που σημειώνει η Κίνα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό γεννά το ερώτημα: πρέπει οι επενδυτές να είναι πιο προσεκτικοί με την OpenAI; Αν και ο Άλτμαν δεν απάντησε, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η απάντησή του θα ήταν επίσης «ναι».

Πέρα από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι επενδύσεις συνεχίζονται. Η Ίντελ λαμβάνει ένεση ρευστότητας 2 δισ. από την ιαπωνική ΣόφτΜπανκ, μια ενίσχυση που έχει ανάγκη, καθώς έχει μείνει πίσω από ανταγωνιστές όπως η TSMC και η Σάμσουνγκ στην παραγωγή ημιαγωγών – τα «μυαλά» των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη τις απόψεις του Άλτμαν, η κίνηση του διευθύνοντος συμβούλου της ΣόφτΜπανκ, Μασαγιόσι Σον, ίσως να μην αποδειχθεί επιτυχημένη.

Δεν συμφωνούν όλοι με τον Άλτμαν. Ο αναλυτής της Wedbush, Νταν Άιβς, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρχει «κάποια υπερβολή» στην αγορά, όμως οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις υποτιμώνται. Παράλληλα, ο ερευνητής Ρέι Ουάνγκ από την Futurum Group επισήμανε ότι η βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι ομοιογενής: υπάρχουν ηγέτες της αγοράς και άλλοι που βρίσκονται ακόμα στη φάση ανάπτυξης.

Όπως και στις σαπουνόφουσκες που μαγεύουν με τις αντανακλάσεις τους, έτσι και η «φούσκα» που περιγράφει ο Άλτμαν ίσως να μη δείχνει το πραγματικό πρόσωπο του παρατηρητή.