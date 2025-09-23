ΟΟΣΑ: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη την Τρίτη, καθώς πολλές οικονομίες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές από το αναμενόμενο μέχρι στιγμής φέτος.

Συγκεκριμένα, σε έκθεσή του ο διεθνής οργανισμός προβλέπει πλέον παγκόσμια ανάπτυξη 3,2% για το τρέχον έτος, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιουνίου για 2,9%. Οι προβλέψεις για το 2026 παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,9%. Αυτό θα σήμαινε επιβράδυνση σε σχέση με την ανάπτυξη 3,3% που παρατηρήθηκε το 2024.

Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ επίσης αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, στο 1,8% για το 2025, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Ιουνίου για 1,6%. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να σημαίνει σημαντική πτώση σε σχέση με την ανάπτυξη 2,8% του 2024. Ο οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 1,5% για τις ΗΠΑ το 2026.

«Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του 2025, ειδικά σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε ο οργανισμός σε νέα έκθεσή του.

«Η βιομηχανική παραγωγή και το εμπόριο υποστηρίχθηκαν από την πρόωρη εφαρμογή υψηλότερων δασμών. Οι ισχυρές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσαν τα αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η δημοσιονομική στήριξη στην Κίνα υπερίσχυσε των αρνητικών επιπτώσεων από τις αντιξοότητες στο εμπόριο και την αδυναμία της αγοράς ακινήτων», σημείωσε.

Ο αντίκτυπος των δασμών δεν έχει ακόμη φανεί

Ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές», καθώς οι επενδύσεις και το εμπόριο συνεχίζουν να πλήττονται από υψηλά επίπεδα πολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένους δασμούς.

Οι εκτεταμένοι δασμοί στα εμπορεύματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο, μετά από μήνες αλλαγών στην πολιτική, προσωρινών παύσεων και απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν πλέον δασμολογικούς συντελεστές που φτάνουν το 50% στις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ, ενώ ορισμένες εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπραγματευτούν εμπορικά πλαίσια.

«Οι αμερικανικοί διμερείς δασμολογικοί συντελεστές έχουν αυξηθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες από τον Μάιο. Ο συνολικός πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ αυξήθηκε σε περίπου 19,5% στα τέλη Αυγούστου, ο υψηλότερος συντελεστής από το 1933», ανέφερε ο ΟΟΣΑ.

«Οι πλήρεις επιπτώσεις των αυξήσεων των δασμών δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές – με πολλές αλλαγές να εισάγονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και τις εταιρείες να απορροφούν αρχικά ορισμένες αυξήσεις των δασμών μέσω των περιθωρίων κέρδους – αλλά γίνονται όλο και πιο ορατές στις επιλογές δαπανών, στις αγορές εργασίας και στις τιμές καταναλωτή», πρόσθεσε.

Οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης, καθώς ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν υψηλότερη ανεργία και λιγότερες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ η διαδικασία αποπληθωρισμού φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί.

Ο ΟΟΣΑ αναμένει πλέον ότι ο συνολικός πληθωρισμός θα ανέλθει σε 3,4% στις χώρες του G20 το 2025, ελαφρώς χαμηλότερα από την πρόβλεψη του 3,6% του Ιουνίου. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω πιο απότομα, με τον ΟΟΣΑ να προβλέπει πλέον αύξηση των τιμών κατά 2,7% το 2025, από 3,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη.

Κοιτώντας μπροστά, η έκθεση του οργανισμού επισημαίνει ως δύο βασικούς κινδύνους τις περαιτέρω αυξήσεις των δασμών και την επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων, παράλληλα με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση και την πιθανότητα ανατιμολόγησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Οι υψηλές και ασταθείς αποτιμήσεις των κρυπτονομισμάτων αυξάνουν επίσης τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεδομένης της αυξανόμενης διασύνδεσης με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, η μείωση των εμπορικών περιορισμών ή η ταχύτερη ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης», σημείωσε – μεταξύ άλλων – ο διεθνής οργανισμός.