Το «ομόλογο του αιώνα» από την Alphabet: Γιατί η μητρική της Google βγαίνει στις αγορές;

Η Alphabet, μητρικής της Google, ανακοίνωσε πως βγαίνει στις αγορές με την έκδοση ενός σπανίου 100ετούς ομολόγου, στην πρώτη πώληση ενός τέτοιου τίτλου από μια τεχνολογική εταιρεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, το λεγόμενο «ομόλογο του αιώνα» θα αποτελέσει μέρος της πρώτης έκδοσης σε στερλίνες αυτή την εβδομάδα από τη μητρική εταιρεία της Google, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Θα είναι το πρώτο ομόλογο με τόσο μεγάλη διάρκεια που εκδίδεται από εταιρεία τεχνολογίας από τότε που η Motorola πούλησε ένα ομόλογο 100 ετών το 1997. Η αγορά αυτών των ομολόγων «κυριαρχείται» συνήθως από κυβερνήσεις και ιδρύματα όπως πανεπιστήμια.

Καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας συγκεντρώνουν όλο και μεγαλύτερα κεφάλαια για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ανάπτυξη δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης, ακόμη και εξαιρετικά σπάνιες χρηματοδοτικές δομές επανεμφανίζονται.

«Θέλουν να αξιοποιήσουν κάθε είδους επενδυτή, από τον επενδυτή δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων έως τον επενδυτή με εξαιρετικά μακροπρόθεσμες επενδύσεις», δήλωσε ο Γκόρντον Κερ, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής της KBRA. Πρόσθεσε ότι οι κύριοι αγοραστές των 100ετών ομολόγων είναι συνήθως ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η ισχυρή ζήτηση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταστήσει την αγορά της στερλίνας ελκυστικό προορισμό για τους εκδότες που αναζητούν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Ωστόσο, εξαιρουμένων των κρατικών δανειοληπτών, μόνο η Electricite de France , το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το φιλανθρωπικό ίδρυμα Wellcome Trust έχουν εκδώσει στο παρελθόν 100ετή ομόλογα σε στερλίνες.

Όλα αυτά τα ομόλογα εκδόθηκαν το 2021, μια χρονιά κατά την οποία οι αποδόσεις των ομολόγων υψηλής ποιότητας σε λίρες στερλίνες έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Λόγω της πολύ υψηλής διάρκειας τους τα ομόλογα αυτά διαπραγματεύονται τώρα πολύ κάτω από την ονομαστική τους αξία.

Η Alphabet εισήλθε για τελευταία φορά στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, συγκεντρώνοντας 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με προσφορές περίπου 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η τελευταία πώληση ομολόγων έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Alphabet ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της θα μπορούσαν να φθάσουν τα 185 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος - διπλάσιες από τις δαπάνες της πέρυσι - για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της AI.