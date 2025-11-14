Οι τοποθετήσεις των επενδυτών στα αμοιβαία κεφάλαι μειώθηκαν σχεδόν κατά 20 δισ. δολάρια σε μια εβδομάδα

Σχεδόν κατά 20 δισ. δολάρια μειώθηκαν οι εισροές χρημάτων σε παγκόσμια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια μέσα σε μια εβδομάδα, ενδεικτικό της ανησυχίας που επικρατεί σε μεγάλη μερίδα των επενδυτών για τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού κλάδου και την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Όπως μετέδωσε το Reuters την Παρασκευή επικαλούμενο στοιχεία της LSEG, σε διεθνές επίπεδο οι επενδυτές αγόρασαν μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια αξίας μόλις 4,11 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου σημειώνοντας απότομη μείωση σε σχέση με τις καθαρές αγορές αξίας 22,27 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά από μια ιδιωτική έκθεση που υποδείκνυε ότι η αμερικανική οικονομία έχασε θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, αν και τα επίσημα στοιχεία παραμένουν μη διαθέσιμα λόγω του «παγώματος» (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, που έληξε επίσημα την Πέμπτη έχοντας διαρκέσει πάνω από 40 μέρες.

Η υποχώρηση των μετοχών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και η ανακοίνωση της SoftBank ότι πούλησε μετοχές της Nvidia αξίας 5,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων επηρέασαν επίσης αρνητικά το κλίμα.

Τα ασιατικά μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια έλαβαν 3,04 δισεκατομμύρια δολάρια, την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία εισροή, και ηγήθηκαν των περιφερειακών ροών.

Τα αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια είχαν επίσης καθαρές αγορές αξίας 1,15 δισ. δολαρίων, ενώ τα ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν εκροές ύψους 1,87 δισ. δολαρίων.

Ο τεχνολογικός τομέας προσέλκυσε 2,59 δισ. δολάρια, το μικρότερο ποσό σε τέσσερις εβδομάδες. Οι επενδυτές πρόσθεσαν επίσης αμοιβαία κεφάλαια στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της βιομηχανίας, ύψους 915,2 εκατ. δολαρίων και 326 εκατ. δολαρίων, αντίστοιχα.

Τα παγκόσμια ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προσέλκυσαν εισροές για 30η συνεχόμενη εβδομάδα, που ανήλθαν σε 13,11 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή βάση.

Τα βραχυπρόθεσμα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν άνοδο στη ζήτηση, καθώς οι εισροές αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων, φτάνοντας τα 5,77 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σε ευρώ και τα εταιρικά ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν επίσης σημαντικές εισροές ύψους 2,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Τα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού και πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν ανανέωση της ζήτησης μετά από δύο συνεχόμενες εβδομαδιαίες εκροές, καθώς αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν εισροές αξίας 1,64 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στοιχεία για 28.738 αμοιβαία κεφάλαια αναδυόμενων αγορών έδειξαν ότι οι μετοχές σημείωσαν εισροές 2,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, ενώ τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν εκροές για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, αξίας 1,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία εβδομάδα.