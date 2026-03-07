Οι τιμές του πετρελαίου αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους ανόδου, καθώς οι διαταραχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ απειλούν να περιορίσουν την παγκόσμια προσφορά, μία κατάσταση που μέρα με μέρα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs.

Η ομάδα έρευνας εμπορευμάτων της τράπεζας δήλωσε ότι η βασική της πρόβλεψη ήταν ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent θα διαπραγματεύονταν στα 80 δολάρια τον Μάρτιο και στα 70 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο αυξάνουν την πιθανότητα να κινηθούν οι τιμές προς τα πάνω.

«Πιστεύουμε πλέον ότι είναι πιθανό οι τιμές του πετρελαίου, ειδικά των διυλισμένων προϊόντων, να ξεπεράσουν τα υψηλά επίπεδα του 2008 και του 2022, εάν η ροή στα Στενά του Ορμούζ παραμείνει μειωμένη καθ' όλη τη διάρκεια του Μαρτίου», αναφέρουν οι στρατηγικοί αναλυτές, οι οποίοι βλέπουν διάφορους λόγους «για τους οποίους οι μεγάλοι κίνδυνοι ανοδικής τάσης για τις βασικές προβλέψεις μας για τις τιμές του πετρελαίου... αυξάνονται ραγδαία».

Ως αποτέλεσμα, η Goldman Sachs δήλωσε ότι ενδέχεται να αναθεωρήσει τις προβλέψεις της, εάν οι ροές μεταφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν ομαλοποιηθούν σύντομα.

Οι ροές πετρελαίου μέσω του κρίσιμου στενού έχουν ήδη μειωθεί απότομα. Η Goldman εκτιμά ότι οι μεταφορές μέσω της περιοχής έχουν μειωθεί κατά περίπου 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, περίπου 10% κάτω από τα κανονικά επίπεδα και πολύ κάτω από την προηγούμενη εκτίμηση της τράπεζας για διακοπή μόλις 15%.

Οι εναλλακτικές οδοί εξαγωγής επίσης δυσκολεύονται να αντισταθμίσουν το έλλειμμα. Η Goldman ανέφερε ότι η καθαρή ανακατεύθυνση μέσω αγωγών και λιμανιών, όπως το Yanbu στη Σαουδική Αραβία και το Fujairah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανήλθε κατά μέσο όρο σε μόλις 0,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις τελευταίες ημέρες, σε σύγκριση με τη θεωρητική χωρητικότητα των περίπου 3,6 εκατομμυρίων βαρελιών.