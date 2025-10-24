Επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ - Δεν αλλάζει η πολιτική της Fed για τα επιτόκια

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αυξήθηκαν με σταθερό ρυθμό για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, καθώς τα νοικοκυριά κατέβαλαν υψηλότερα ποσά για ορισμένα αγαθά που επηρεάζονται από τους δασμούς. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αυτή άνοδος του πληθωρισμού δεν αναμένεται να αποτρέψει την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) από το να προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Η έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του υπουργείου Εργασίας, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή, αναμένεται να δείξει επίσης αύξηση του υποκείμενου πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, το κόστος υπηρεσιών όπως τα αεροπορικά ταξίδια και η διαμονή σε ξενοδοχεία πιθανότατα επιβραδύνθηκε μετά τη μεγάλη άνοδο του Αυγούστου.

Η έκθεση δημοσιεύεται παρά τις ελλείψεις στα οικονομικά δεδομένα λόγω του κυβερνητικού κλεισίματος, ώστε να επιτρέψει στην Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης να υπολογίσει την προσαρμογή του κόστους ζωής για το 2026. Η αρχική προθεσμία υποβολής είχε οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου.

«Το κλείσιμο της κυβέρνησης μπορεί να άλλαξε την ημερομηνία δημοσίευσης του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου, όχι όμως και τη σταθερότητα του πληθωρισμού», δήλωσε η Sarah House, ανώτερη οικονομολόγος της Wells Fargo. «Ο πληθωρισμός στα αγαθά παραμένει υψηλός λόγω της μετακύλισης των δασμών, ενώ η πτώση του κόστους στέγασης αναμένεται να περιορίσει τις πιέσεις στον τομέα των υπηρεσιών».

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, ο ΔΤΚ πιθανότατα αυξήθηκε κατά 0,4% τον Σεπτέμβριο, όσο και τον Αύγουστο, με τη βενζίνη να παραμένει σημαντικός παράγοντας ανόδου. Οι τιμές των τροφίμων φαίνεται να αυξήθηκαν με ηπιότερο ρυθμό, αν και το βόειο κρέας και ο καφές παρέμειναν ακριβά λόγω των ξηρασιών και των δασμών.

Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αναμένεται να σημείωσε άνοδο 3,1%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 16 μηνών, έναντι 2,9% τον Αύγουστο. Εξαιρουμένων των ασταθών συνιστωσών τροφίμων και ενέργειας, ο δείκτης αναμένεται να αυξήθηκε κατά 0,3% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι δασμοί ανέβασαν τις τιμές σε εισαγόμενα αγαθά όπως τα είδη ένδυσης.

Η επίδραση των δασμών ήταν σταδιακή, καθώς οι επιχειρήσεις αξιοποιούσαν τα αποθέματα που είχαν δημιουργήσει πριν από την επιβολή τους από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και απορροφούσαν μέρος του κόστους. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής οι καταναλωτές έχουν επωμιστεί περίπου το 20% των δασμών, ενώ οι εταιρείες μείωσαν τις προσλήψεις για να περιορίσουν τις δαπάνες.

Τα αποθέματα μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο και μεγάλες λιανικές αλυσίδες όπως η Walmart αναφέρουν αύξηση του κόστους καθώς αναπληρώνουν τα αποθέματά τους. Η BNP Paribas προβλέπει ότι μέσα στους επόμενους έξι μήνες θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές περίπου το 60% του συνολικού κόστους των δασμών.

Η επίδραση των υψηλότερων τιμών αγαθών στον δομικό ΔΤΚ πιθανότατα αντισταθμίστηκε από τη συγκρατημένη αύξηση στις τιμές υπηρεσιών, καθώς οι αυξήσεις ενοικίων φαίνεται να επιβραδύνθηκαν. Ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί κυρίως τους δείκτες τιμών των Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) για τον στόχο πληθωρισμού 2%. Η Fed αναμένεται να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4,00%, την επόμενη Τετάρτη.

Παρά την προσωρινή ανακούφιση από τη διακοπή της δημοσίευσης οικονομικών δεδομένων, υπάρχουν ανησυχίες για την ποιότητα της επόμενης έκθεσης του ΔΤΚ, λόγω της περιορισμένης συλλογής στοιχείων κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Ήδη περισσότερα από τα μισά δεδομένα του Οκτωβρίου έχουν χαθεί, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω αν θα δημοσιευθεί η επόμενη έκθεση στην ώρα της.

«Αν το lockdown παραταθεί μέχρι το τέλος του μήνα και η υπηρεσία δεν εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους, είναι απίθανο να μπορέσει να δημοσιεύσει τον ΔΤΚ με τα συνήθη πρότυπα ποιότητας», δήλωσε ο Ρόνι Γουόκερ, οικονομολόγος της Goldman Sachs. «Αν ωστόσο επιδιώξει να αποφύγει κενό στη χρονοσειρά, ίσως επιχειρήσει αναδρομική συλλογή ή παρεμβολή τιμών, λύσεις όμως με δικά τους μειονεκτήματα».