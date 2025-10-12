Ενώ οι αγορές δεν έδειχναν μέχρι την Πέμπτη καμία διάθεση να πατήσουν φρένο στο ράλι που διαρκεί πλέον έξι μήνες, χρειάστηκε μόνο ένα νέο «χτύπημα» από τον Ντόναλντ Τραμπ να προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στις συναλλαγές της Παρασκευής. Οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου για επιβολή δασμών 100% στα κινεζικά προϊόντα και επιπλέον των υφιστάμενων, από την 1η Νοεμβρίου, υπενθυμίζουν ότι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη δεν έχει τελειώσει.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο S&P 500 είχε βαλθεί να σπάσει… όλα τα κοντέρ, καταγράφοντας 5 ιστορικά υψηλά στις 7 πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, διαψεύδοντας ακόμα και όσους είναι πεπεισμένοι ότι παραδοσιακά είναι απαραίτητη μία αξιοσημείωτη διόρθωση για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία.

Τελικά, ίσως οι «υπέρμαχοι» ενός παρατεταμένου sell-off επιβεβαιωθούν, αφού στις συναλλαγές της Παρασκευής ο κορυφαίος δείκτης της Wall Street και μαζί του οι σημαντικότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες του κόσμου σημείωσαν απώλειες έως και άνω του 3%.

Η πτώση της Παρασκευής ήρθε να μας υπενθυμίσει πως στην κορυφή του ράλι κάθε αφορμή για διόρθωση μπορεί να αυξήσει υπερβολικά τη νευρικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δείκτης μεταβλητότητας του S&P 500, VIX, εκτινάχθηκε σχεδόν σε υψηλό 4 μηνών - πάνω από τις 22 μονάδες για πρώτη φορά από τα μέσα Ιουνίου.

Μένει να φανεί μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά αν το γενικότερο κλίμα ευφορίας που επικρατεί τους τελευταίους μήνες μπορεί να επιδεινωθεί επικίνδυνα, ή θα συνεχίσουν να δίνουν τον τόνο οι προσδοκίες για μπαράζ μειώσεων των επιτοκίων από τη Fed, τα πολύ ικανοποιητικά εταιρικά αποτελέσματα β’ τριμήνου, αλλά και η μανία για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ταύροι, λοιπόν, δύσκολα θα χάσουν το… πάνω χέρι, εκτός και αν λάβει χώρα κάποια πολύ δυσμενής εξέλιξη, όπως για παράδειγμα μία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, με την Ουάσιγκτον και το Πεκίνο να τραβούν και πάλι στα άκρα την εμπορική διαμάχη.

Πάντως, επειδή είναι νωρίς να… κηρύξουμε το τέλος της bull market, υπάρχουν ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα δεδομένα που αποδεικνύουν την ισχύ της ανοδικής τάσης. Το στοιχείο που ακολουθεί και το οποίο δημοσίευσε χθες το MarketWatch, επικαλούμενο στοιχεία του Dow Jones, είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.

Οι δύο δείκτες που τραβούν περισσότερο από κάθε άλλον το ενδιαφέρον των επενδυτών, ο S&P 500 των κορυφαίων εισηγμένων και ο τεχνολογικός Nasdaq, διαπραγματεύονταν έως την Πέμπτη υψηλότερα από τους κινούμενους μέσους όρους τους 50 ημερών για 112 διαδοχικές ημέρες συναλλαγών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί πάνω από τα εν λόγω επίπεδα από τον Μάρτιο του 2011.

Τι υποδηλώνει ακριβώς αυτό; Ότι οι «ταύροι» στη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν τον πλήρη έλεγχο των χρηματιστηρίων και το επενδυτικό κλίμα είναι στα καλύτερά του. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, βέβαια, ότι αποκλείεται να συμβεί κάτι στο προσεχές διάστημα που θα πυροδοτήσει μία σοβαρή διόρθωση – όπως λ.χ. η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Σημαίνει, όμως, ότι οι αγορές πλέον δεν χρειάζονται sell-offs και διορθώσεις για να κοιτάξουν υψηλότερα, απλώς συνεχίζουν τα ρεκόρ τους.

Οι «αρκούδες» από την πλευρά τους, θα μπορούσαν να αντιπαραθέσουν την περίοδο έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2007, όταν οι δύο δείκτες ξεπερνούσαν τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών για 149 συνεχόμενες ημέρες συναλλαγών, για να έρθει ενάμιση χρόνο μετά η μεγάλη κρίση.

Ορισμένοι αναλυτές, μάλιστα, εκτιμούν ότι και στην τρέχουσα συγκυρία η «μεγάλη διόρθωση» θα έρθει μετά από περίπου ενάμιση χρόνο, κατά τη διάρκεια του 2027. «Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο…»

Πώς θα κυλήσει, λοιπόν, το υπόλοιπο του έτους; Σύμφωνα με τους αναλυτές της Bank of America, το καλύτερο «δώρο» για τους ταύρους των αγορών θα είναι να συμβεί μία έκπληξη στην αγορά πετρελαίου. Όπου έκπληξη θα είναι η πτώση των τιμών στα 50 δολάρια το βαρέλι, μία εξέλιξη που θα λειτουργήσει ως ούριος άνεμος για το ράλι.

Η Capital Economics δεν είναι το ίδιο… υπερβολικά αισιόδοξη, προβλέποντας ότι η ασθενής αύξηση της ζήτησης και η αυξανόμενη παραγωγή θα συμπιέσουν τις τιμές προς τα 50 δολάρια προς το τέλος του 2026 και όχι φέτος.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του ράλι, που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά την καταιγίδα των δασμών στις 8 Απριλίου και διαρκεί ήδη έξι μήνες, είναι πως συνοδεύεται από μία διάχυτη ανησυχία ότι «κάτι δεν πηγαίνει καλά». Οι γεωπολιτικές εστίες αβεβαιότητας, ο εμπορικός πόλεμος και οι υψηλές αποτιμήσεις, από τη μία πλευρά, συντηρούν την επιφυλακτικότητα, ωστόσο το μεγάλο κύμα των θεσμικών και ερασιτεχνών επενδυτών που ασχολείται με την AI, οι ευρύτερες εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην οικονομία και την ίδια ώρα η προσδοκία για φθηνότερο χρήμα το 2026, αντισταθμίζουν τις ανησυχίες και ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα.

Υπομονή, λοιπόν, λίγες ημέρες για να δούμε αν η πτώση της Παρασκευής ήταν απλώς μία ανάπαυλα και αν μπορεί το ράλι να συνεχιστεί έως το τέλος του έτους.