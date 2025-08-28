Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η εκτεταμένη προγραμματισμένη συντήρηση σε διυλιστήρια είχαν, σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters, ως αποτέλεσμα να περιορισθεί σε επίπεδα ρεκόρ τον Αύγουστο η δυναμικότητα διύλισης ρωσικού πετρελαίου, αν και εκείνα που λειτουργούν είναι πιθανόν να ενισχύσουν την παραγωγή για να μετριασθούν οι επιπτώσεις.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια και υποδομές εξαγωγών της Ρωσίας αυτόν τον μήνα, πλήττοντας την μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης του πολέμου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να μεσολαβήσουν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, η συνολική δυναμικότητα διύλισης πρωτογενούς πετρελαίου στα διυλιστήρια της Ρωσίας έφτασε σε μηνιαίο υψηλό ρεκόρ των 6,4 εκατομμυρίων τόνων τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση 65% σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις που βασίζονταν σε σχέδια συντήρησης.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορα διυλιστήρια σε διάφορες ημερομηνίες έχουν αδρανοποιήσει συνολικά 3,1 εκατομμύρια τόνους αυτόν τον μήνα, που συνιστούν το 48% της συνολικής επίπτωσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς.

Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει περίπου το 17% της δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας, ή 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αυτόν τον μήνα.

Το ποσοστό ξεπερνά τα υψηλότερα ποσοστά που σημειώθηκαν τον Μάιο του 2020 λόγω της COVID-19 και τον Μάιο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και είναι αυξημένο κατά 54% από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς.

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει μεγάλα διυλιστήρια της Ρωσίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις πόλεις Σαμάρα, Σιζράν και Βόλγκογκραντ στην περιοχή του Βόλγα. Το λιμάνι Ουστ-Λουγκά στην Βαλτική Θάλασσα επίσης στοχοποιήθηκε, μαζί με το Ριαζάν και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νότιο Ρωσία.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά σ’ ένα διυλιστήριο στην νότια περιοχή του Κρασνοντάρ, αφότου η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο διυλιστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα οποία όποια ξέσπασαν πυρκαγιές.

Τα πλήγματα στα διυλιστήρια είχαν ως αποτέλεσμα η Ρωσία ως δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο να αυξήσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον πιέζει την Κίνα και την Ινδία να μειώσουν τις αγορές τους σε ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ρωσία αναβάθμισε το σχέδιο εξαγωγών αργού πετρελαίου για τον Αύγουστο από τα δυτικά της λιμάνια κατά 200.000 βαρέλια την ημέρα, μετά τις επιθέσεις που έθεσαν εκτός λειτουργίας διυλιστήρια, δήλωσαν τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι επιθέσεις σημειώνονται επίσης καθώς η εποχιακή ζήτηση βενζίνης στη Ρωσία από τουρίστες και αγρότες κορυφώνεται. Η Μόσχα αυστηροποίησε την απαγόρευση εξαγωγής βενζίνης τον Ιούλιο πριν από την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων για να βοηθήσει στη διασφάλιση της προσφοράς.

Έχουν αναφερθεί ελλείψεις βενζίνης σε ορισμένες περιοχές της υπό ρωσικό έλεγχο Ουκρανίας, στη νότια Ρωσία και στην ρωσική Άπω Ανατολή, αναγκάζοντας τους οδηγούς να στραφούν σε πιο ακριβή βενζίνη λόγω έλλειψης της κανονικής κατηγορίας A-95.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι η εγχώρια αγορά καυσίμων της Ρωσίας είναι πλήρως εφοδιασμένη και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Σε καθημερινή τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, είπε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων.

«Η κυβέρνηση λαμβάνει ενεργά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το επίπεδο τιμών της ενέργειας και της βενζίνης θα παραμείνει σταθερό», δήλωσε, αναφέροντας την απαγόρευση εξαγωγής βενζίνης ως ένα από τα μέτρα.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η αυξημένη επεξεργασία στα εν λειτουργία διυλιστήρια θα βοηθούσε στον μετριασμό των επιπτώσεων των ζημιών και της συντήρησης από τις επιθέσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εκτιμώντας ότι η παραγωγή θα μειωθεί κατά 5% αυτόν τον μήνα.