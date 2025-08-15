Οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο άνω του 7% το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών.

Η μετοχή έκλεισε την Πέμπτη με άνοδο 7,4% στα 23,86 δολάρια και κέρδισε επιπλέον 2,3% στις προ-αγοραστικές συναλλαγές την Παρασκευή.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, η πιθανή επένδυση θα στηρίξει τις προσπάθειες της Intel να επεκτείνει την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών, ιδίως στο επανειλημμένα καθυστερημένο εργοστάσιο στο Οχάιο. Η εταιρεία είχε προηγουμένως ανακοινώσει σχέδια να καταστήσει τον συγκεκριμένο χώρο το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής μικροτσίπ στον κόσμο.

Οι συζητήσεις προέκυψαν έπειτα από συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του διευθύνοντος συμβούλου της Intel, Λιπ-Μπου Ταν. Αν και οι συνομιλίες συνεχίζονται, το μέγεθος της πιθανής συμμετοχής της κυβέρνησης παραμένει ασαφές, με πηγές να αναφέρουν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσει την επένδυση.

Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο που η Intel αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, όπως καθυστερήσεις στην παραγωγή και αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά ημιαγωγών. Η εταιρεία εργάζεται για να αναζωογονήσει τις δυνατότητες παραγωγής της και να επανακτήσει ηγετικό ρόλο στην τεχνολογία.

Η πιθανή επένδυση της κυβέρνησης ευθυγραμμίζεται με τις ευρύτερες προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό με την Κίνα.