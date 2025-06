Η παγκόσμια αγορά ρομποτικής προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια, με προβλεπόμενη ανάπτυξη κατά 9,50% ετησίως μεταξύ 2025 και 2029. Οι βασικές τάσεις περιλαμβάνουν την αυξανόμενη ζήτηση για ρομπότ υπηρεσιών, την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη ρομπότ για διάφορες εφαρμογές, όπως η αυτοματοποίηση εργοστασίων και η υγειονομική περίθαλψη.

Όσο και να μας κάνει εντύπωση, η πανδημία ήταν αυτή που εκτίναξε την έρευνα για συστήματα ρομποτικής και αυτοματισμού, καθώς στα business plans ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων έγινε βασικό ζητούμενο η προσαρμογή των γραμμών παραγωγής σε έκτακτες συνθήκες, ώστε να μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης όταν αυτό χρειάζεται. Ένας τρόπος λοιπόν ήταν η επιστράτευση περισσότερων ρομπότ και συστημάτων αυτοματισμού στις γραμμές παραγωγής.

Η μετάφραση για την αγορά εργασίας είναι προφανής: Μικρότερες ανάγκες για πολλούς ανειδίκευτους εργάτες και μεγαλύτερες ανάγκες για εξειδικευμένο μεν αλλά όχι πολυπληθές προσωπικό. Μια τάση που ήδη είναι σε ισχύ αν εξετάσει κανείς τις μεγάλες πολυεθνικές.

Η μετάφραση για τον κόσμο των επενδύσεων είναι επίσης προφανής: Ο κλάδος της Ρομποτικής και του Αυτοματισμού εισέρχεται σε νέα περίοδο ευρείας ανάπτυξης και σύμφωνα με τη διάμεσο των αναλυτών πρόκειται να ξεπεράσει τα 1 τρις δολάρια έως το 2030, καθώς η τεχνολογία ενσωματώνεται σχεδόν σε κάθε μέρος της κοινωνίας.

Bλέπετε, η Ρομποτική και η Τεχνητή Νοημοσύνη διεισδύουν πλέον παντού, από τη βιομηχανία, την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα έως την καθαριότητα και την ψυχαγωγία.

Όπως επισήμανε δε χθες ο Kώστας Μαριόλης στο άρθρο του για τα ανθρωποειδή ρομπότ, η Citigroup εκτιμά ότι η αγορά των ρομπότ θα αγγίξει τα 7 τρις δολάρια στα επόμενα 25 χρόνια και στον πλανήτη θα… κυκλοφορούν περίπου 650 εκατ. ανθρωποειδή. (σ.σ:Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Tα δημοφιλή ΕΤFs

Aν και ο κλάδος ταλαιπωρήθηκε το 2022, το 2023 και το 2024 ξαναμπήκε σε ανοδικό κανάλι, αν και πολλές μετοχές του κλάδου παραμένουν κάτω από τα επίπεδα του 2021.

Η διόρθωση του 2022 ανέδειξε την αξία των ΕTFs στο κεφάλαιο της διαχείρισης κινδύνου, καθώς προσφέρουν την απαραίτητη διασπορά έτσι ώστε στις διορθώσεις της αγοράς να συγκρατούν τη μεταβλητότητα και να μειώνουν την αστάθεια.

Τα πιο δημοφιλή ETFs στον τομέα της ρομποτικής και του αυτοματισμού περιλαμβάνουν:

- Tο Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ). Το fund επενδύει σε εταιρείες που ενδεχομένως να επωφεληθούν από την αυξημένη υιοθέτηση και αξιοποίηση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που

ασχολούνται με τη βιομηχανική ρομποτική και τον αυτοματισμό, τα μη βιομηχανικά ρομπότ και τα αυτόνομα οχήματα.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή του με στάθμιση 10% είναι η Nvidia, ενώ επενδύει σε πάνω από 50 διαφοροποιημένες εταιρείες πολλές από τις οποίες είναι στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας της AI και της ρομποτικής, προσφέροντας έκθεση σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η βιομηχανική αυτοματοποίηση και τα αυτόνομα οχήματα.

-Το ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) εστιάζει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ρομποτικής και της αυτοματοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναπτύσσουν ρομπότ για κατασκευές, υγειονομική περίθαλψη και αυτοματοποίηση. Αν και έχει «τσιμπημένο» τέλος διαχείρισης διαφοροποιεί επαρκέστατα τον κίνδυνο, προσφέροντας στους επενδυτές την ευκαιρία να επενδύσουν στην ταχέως εξελισσόμενη βιομηχανία Ρομποτικής και Αυτοματισμού, περιλαμβάνοντας 86 από τις πιο σημαντικές εταιρείες από περισσότερες από 10 διαφορετικές χώρες.

Για την ακρίβεια το ETF έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων 1.000 εταιρειών που αντλούν μέρος των εσόδων τους από τη συγκεκριμένη βιομηχανία ή έναν σχετικό υποτομέα, όπως οι εταιρείες που παρέχουν συσκευές ή αισθητήρες για ρομπότ,Τεχνητή Νοημοσύνη, οχήματα, τρισδιάστατους εκτυπωτές, συστήματα πλοήγησης κ.α

Οι τίτλοι σταθμίζονται πέριξ του 1,6% και οι σταθμίσεις εξισορροπούνται κάθε τρίμηνο.Η εταιρεια με τη μεγαλύτερη στάθμιση -2,04%- είναι η Rockwell Automation.

-To First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT).

Προσφέρει έκθεση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που αναπτύσσουν software και hardware για ρομποτική.

Ακολουθεί και αυτό την τακτική του Robo, ήτοι πολλές συμμετοχές με μικρή στάθμιση. Η Palantir Technologies είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη στάθμιση, 2,54%, ενώ στις συμμετοχές του έχει ενδιαφέρον η βρετανική QinetiQ Group με στάθμιση 2,34%, μια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας για εφαρμογές άμυνας, ασφάλειας και κρίσιμων εθνικών υποδομών. Η AeroVironment, με στάθμιση επίσης πέριξ του 2% αποτελεί άλλη μια ενδιαφέρουσα συμμετοχή, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

-Το ETF ARK Autonomous Technology αποτελεί τον πρωταγωνιστή των αποδόσεων καθώς τον τελευταίο χρόνο ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό όλα τα ανταγωνιστικά ETFs.

Όμως είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένο στις μετοχές υπερ-ανάπτυξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις διορθώσεις της αγοράς, με μεγαλύτερες συμμετοχές στις Tesla- στάθμιση 11%- Kratos Defense & Security –στάθμιση 9,5%- Archer Aviation - στάθμιση 6,71%- Τeradyne –στάθμιση 6,3%- και Pallantir με στάθμιση 6,22%. (σ.σ:Οι υπόλοιπες συμμετοχές έχουν σταθμίσεις κάτω του 5%).

- IBOT VanEck Robotics ETF με βασικές επιλογές –στάθμιση >4%- την Siemens, ASML, Nvidia, ΑΒΒ, Keyence Corp, Emerson Electric, Dassault Systems, Autodesk.

Για όσους προτιμούν να κάνουν το δικό τους καλάθι, μπορούν να πάρουν ιδέες καταρχάς από τη σύνθεση των παραπάνω αλλά και άλλων ΕΤFs.

Για παράδειγμα πέραν της γνωστής σε όλους Tesla, με το ρομπότ Optimus να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του Μασκ, καθώς πέραν των εργασιακών του ικανοτήτων θα μπορεί να συντροφεύει ανθρώπους με τρόπο ανάλογο με αυτόν των ρομπότ που είχαν μαζί τους οι πρωταγωνιστές του κινηματογραφικού κόσμου του Star Wars, οι επενδυτές θα δουν και άλλες ενδιαφέρουσες αν και λιγότερο γνωστές συμμετοχές όπως:

-Η Ιntuitive Surgical. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει και κατασκευάζει ρομποτικά προϊόντα για τη βελτίωση των κλινικών διαδικασιών. Στις καινοτομίες της περιλαμβάνεται το ρομποτικό ενδοφθάλμιο σύστημα, μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για να «πλοηγείται» στους μικροσκοπικούς αεραγωγούς των πνευμόνων και το χειρουργικό σύστημα da Vinci το οποίο επιτρέπει στους χειρουργούς να λειτουργούν σε μια τρισδιάστατη κονσόλα υψηλής ευκρίνειας, η οποία απεικονίζει την εικόνα του χειρουργικού πεδίου.

Πλέον έχει λανσάρει το da Vinci 5 το οποίο είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα, μέσα από 150 καινοτομίες σχεδιασμού και κατά 10.000 περισσότερη υπολογιστική ισχύ από το da Vinci Xi. Έτσι υποστηρίζει μεγαλύτερη αυτονομία του χειρουργού, πιο βελτιστοποιημένες ροές εργασίας χειρουργείου και προηγμένη ανάλυση δεδομένων.

Τουτέστιν, η Intuitive Surgical βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ιατρικής ρομποτικής, φέρνοντας επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη, ενισχύοντας την ακρίβεια και μειώνοντας τους χρόνους ανάρρωσης για τους ασθενείς.

- Η KUKA είναι γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει βιομηχανικά ρομπότ που πωλούνται σε βιομηχανίες όλων των ειδών, από αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες μετάλλων μέχρι βιομηχανίες τροφίμων και πλαστικών.

Aν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει τα γνωστά προβλήματα των γερμανικών επιχειρήσεων- υψηλό κόστος ενέργειας, συμπιεσμένα περιθώρια κ.ο.κ- εντούτοις αποτελεί μια πρωτοπόρο ευρωπαϊκή εταιρεία στην ανάπτυξη ρομποτικής για την κατασκευή, ιδιαίτερα στη συναρμολόγηση αυτοκινήτων και τη διαχείριση υλικών. Έχει αναπτύξει πάνω από 60.000 ρομπότ τα τελευταία χρόνια.

Οι γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας βασίζονται στις καινοτομίες της KUKA για την αυτοματοποίηση των γραμμών συναρμολόγησης, μειώνοντας το κόστος και βελτιώνοντας τη συνέπεια των προϊόντων.

- H FANUC είναι ένας ιαπωνικός όμιλος εταιρειών -ξεκίνησε ως μέρος της Fujitsu -που παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αυτοματισμού όπως ρομποτική και ασύρματα συστήματα

αριθμητικού ελέγχου (CNC). Υποστηρίζει από το 1956 την αυτοματοποίηση των εργοστασίων σε παγκόσμια βάση και αποτελείται από τρεις πυλώνες FA, ROBOT και ROBOMACHINE. Η επιχείρηση FA περιλαμβάνει βασικές τεχνολογίες, αποτελούμενες από NCs (αριθμητικά στοιχεία ελέγχου), servos και laser, τα οποία εφαρμόζονται επίσης στις επιχειρήσεις Robot και Robomachine.

Η FANUC διαθέτει περίπου 280 κέντρα service σε όλο τον κόσμο και επί του παρόντος διαθέτει περισσότερα από 4 εκατομμύρια χειριστήρια CNC και 550.000 ρομπότ εγκατεστημένα παγκοσμίως.

- Η Keyence Corporation είναι επίσης μια ιαπωνική εταιρεία και αναπτύσσει εργοστασιακούς αισθητήρες αυτοματισμού, συστήματα μηχανικής όρασης, αναγνώστες γραμμωτού κώδικα, δείκτες λέιζερ, όργανα μέτρησης και ψηφιακά μικροσκόπια.

Η εταιρεία διαθέτει ένα απίθανο επιχειρηματικό μοντέλο όπου η κατασκευή των προϊόντων της ανατίθεται σε εξειδικευμένες εταιρείες κατασκευής- outsourcing- ώστε να εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων της.

Στην ουσία είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία μηχανικής όρασης, υποστηρίζοντας τον αυτοματισμό με καινοτόμους αισθητήρες και λύσεις απεικόνισης. Οι καινοτομίες της Keyence επιτρέπουν ρομποτικές εφαρμογές επόμενης γενιάς, ενισχύοντας τον ποιοτικό έλεγχο και την ακριβή κατασκευή.

Οι πελάτες της εκτείνονται από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των ημιαγωγών και των ηλεκτρονικών ειδών και της μεταλλουργίας, έως τους κλάδους των τροφίμων, των φαρμακευτικών και άλλων βιομηχανιών.

- Η ΑΒΒ είναι σουηδική – ελβετική πολυεθνική εταιρεία, με έδρα τη Ζυρίχη και παρέχει τεχνολογίες ενέργειας και αυτοματισμού. Συνδέοντας κατάλληλα λογισμικά με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της στους τομείς του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διανομής & Εγκαταστάσεων, του Βιομηχανικού Αυτοματισμού, καθώς και των Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, η ABB επεκτείνει τα όρια της τεχνολογίας για να οδηγήσει την απόδοση των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε νέα επίπεδα.

-H Hexagon είναι επίσης μια σουηδική εταιρεία, τα προϊόντα της οποίας προωθούνται σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Αναπτύσσει βιομηχανικούς αισθητήρες, λογισμικό, τρισδιάστατη (3D) χαρτογράφηση, πενταδιάστατη οπτικοποίηση / ανάλυση και ροές εργασίας πελατών παρέχοντας στην ουσία ένα ευφυές πληροφοριακό οικοσύστημα.

-Η Kardex Holding είναι μια ελβετική εταιρεία που αναπτύσσει αυτοματοποιημένες λύσεις αποθήκευσης. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δυναμικών συστημάτων αποθήκευσης και ανάκτησης και αυτοματοποιημένων αποθηκών μεγάλου όγκου.

Η Yaskawa Electric Corporation παράγει ρομπότ και συστήματα βιομηχανικού Αυτοματισμού. Η Yaskawa έχει εγκαταστήσει πάνω από 500.000 ρομπότ παγκοσμίως, ενώ τα συστήματα αυτοματισμού της εταιρείας συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των γραμμών παραγωγής παγκοσμίως.

Η Teradyne παράγει επίσης ρομπότ και συστήματα αυτοματισμού παραγωγής/βιομηχανίας. Η Universal Robots, θυγατρική της Teradyne, ηγείται της αγοράς συνεργατικών ρομπότ cobot- με πάνω από 50.000 cobot να πωλούνται παγκοσμίως. (σ.σ:Η άνοδος των cobot καθιστά τον αυτοματισμό πιο προσιτό σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).

*Η Μαίρη Βενέτη είναι πιστοποιημένη Διαχειριστής και Επενδυτική Σύμβουλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

[email protected]

Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.