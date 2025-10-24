Η παγκόσμια οικονομία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική παρά μια σειρά από αντίξοους παράγοντες τα τελευταία χρόνια, ωστόσο «σημαντικοί κίνδυνοι» εξακολουθούν να υπάρχουν, σύμφωνα με αναλυτές της Citi.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες, οι αναλυτές, μεταξύ των οποίων οι Nathan Sheets, και Johanna Chua, προέβλεψαν ότι ο ρυθμός παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης φέτος θα υποχωρήσει «μόνο ελαφρώς» στο 2,7%, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον περσινό ρυθμό του 2,8%.

Η ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες αγορές υπήρξε πολύ πιο αργή σε σύγκριση με τις αναδυόμενες χώρες, αν και, όπως υποστήριξαν οι αναλυτές, σημειώνει μόνο ήπια κάμψη και στις δύο περιπτώσεις.

Αυτό συμβαίνει παρά τη σειρά γεγονότων που απείλησαν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, όπως η έναρξη του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας το 2022, οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες το 2023 και 2024, και, πιο πρόσφατα, η ανακοίνωση της αυξημένης εμπορικής ατζέντας δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παρά όλες αυτές τις προκλήσεις, η παγκόσμια ανάπτυξη συνέχισε να επεκτείνεται με «ρυθμό κοντά στην τάση», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.

«Κατά την εκτίμησή μας, η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας αντανακλά την αυξημένη ευελιξία και ικανότητα αντίδρασης σε σοκ», έγραψαν. «Οι προσαρμογές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις τεχνικές παραγωγής πλέον πραγματοποιούνται πιο ομαλά απ’ ό,τι στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα είναι μια σταθερή παγκόσμια ανάπτυξη και ισχυρή απόδοση της αγοράς εργασίας».

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικοί, πρόσθεσαν. Οι αυξημένοι δασμοί του Τραμπ παραμένουν σε ισχύ, ενώ έχουν αναζωπυρωθεί οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας - των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Παράλληλα, πολλές χώρες παλεύουν με υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, ταχέως γηράσκοντες πληθυσμούς και «την πιθανότητα οικονομικού και γεωπολιτικού κατακερματισμού», όπως ανέφεραν οι αναλυτές.