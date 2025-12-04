Χρηματιστήρια

Χθες είχαμε την τελευταία μηνιαία εικόνα για τις θέσεις εργασίας, τις οποίες και θα λάβει υπόψιν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από τη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP, η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ εντάθηκε τον Νοέμβριο, καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες απέλυσαν 32.000 εργαζομένους, με τις μικρές επιχειρήσεις να είναι αυτές που εμφανίζουν την πιο επιβαρυμένη εικόνα.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις- εταιρείες με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους- ανέφεραν στην πραγματικότητα καθαρή αύξηση 90.000 εργαζομένων. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις με λιγότερους εργαζόμενους από 50 παρουσίασαν μείωση 120.000. Συνολικά είχαμε απώλειες θέσεων εργασίας λοιπόν και μάλιστα τις μεγαλύτερες από τον Μάρτιο του 2023.

Αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία της έκθεσης της ADP υπέδειξαν ότι τα προβλήματα στην αγορά εργασίας εξελίσσονται λίγο χειρότερα από τα αναμενόμενα. Η μείωση των μισθών σηματοδότησε μια απότομη πτώση σε σχέση με τον Οκτώβριο, ο οποίος σημειωτέον κατέγραψε μια αναθεωρημένη ανοδική αύξηση 47.000 θέσεων εργασίας,

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας ηγήθηκαν των κερδισμένων με 33.000 προσλήψεις, ενώ οι κλάδοι αναψυχής και φιλοξενίας πρόσθεσαν 13.000.

Αντίθετα θέσεις εργασίας χάθηκαν από υπηρεσίες πληροφορικής (-20.000), μεταποίησης (-18.000) χρηματοοικονομικών δραστηριότητων και κατασκευών.

Τα συμπεράσματα από τις χθεσινές ανακοινώσεις είναι ότι:

-Ο ρυθμός αμοιβών επιβραδύνθηκε,

-oι προσλήψεις ήταν ασταθείς καθώς οι εργοδότες είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, μια επιφύλαξη που εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων.

Η ανεργία λοιπόν εμφανίζει ανοδικές τάσεις και όπως είδαμε χθες, η μεταποίηση συρρικνώθηκε για ένατο διαδοχικό μήνα τον Νοέμβριο και ο πληθωρισμός παραμένει «τσιμπημένος».

Προς τι λοιπόν η χθεσινή άνοδος στη Wall;

Στην παρούσα φάση των αγορών, τα κακά νέα από την αγορά εργασίας είναι καλά νέα για την επενδυτική ψυχολογία, μιας και «κλειδώνουν» μια ακόμη μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Επιπλέον, μια καθυστερημένη έκθεση λόγω του shutdown για την απασχόληση από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας έδειξε ότι οι εργοδότες των ΗΠΑ πρόσθεσαν 119.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις από την έκθεση της ΑDP για τον Νοέμβριο.

Yπενθυμίζουμε ότι το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας θα δημοσιεύσει την άποψή του για την εικόνα των μισθοδοσιών εκτός γεωργίας μετά τη συνεδρίαση της Fed, στις 16 Δεκεμβρίου και ως εκ τούτου, η αγορά έριξε όλο το κέντρο βάρους στην χθεσινή έκθεση της ΑDP, προεξοφλώντας ότι η κεντρική τράπεζα θα εγκρίνει άλλη μια μείωση του βασικού επιτοκίου της, κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Στο FedWatch Tool άλλωστε οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων στις 9-10 Δεκεμβρίου παραμένουν καρφωμένες στο 89%, παρά το γεγονός ότι κάποιοι αξιωματούχοι εκφράζουν τις αμφιβολίες τους σε κάθε ευκαιρία σχετικά με το εάν χρειάζεται περαιτέρω χαλάρωση.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed στις δηλώσεις τους εκφράζουν μια σοβαρή απόκλιση απόψεων. Η μια σχολή πιστεύει ότι αν η Fed μειώσει περισσότερο απ’ ότι χρειάζεται τα επιτόκια, η αναθέρμανση του πληθωρισμού θα είναι αναπόφευκτη, ενώ αν καθυστερήσει να τα μειώσει, κινδυνεύει να δει την ανεργία να εκτινάσσεται και την οικονομία να οδηγείται σε ύφεση.

Προφανώς λοιπόν και οι αποφάσεις της Fed στην τελευταία συνεδρίαση του χρόνου δεν θα είναι ομόφωνες. Από τα 19 μέλη, τα 8 τάσσονται ανοικτά στις δηλώσεις τους υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, τα 6 εκφράζουν μία πιο επιφυλακτική προσέγγιση ενώ 5 μέλη παραμένουν ουδέτερα.

Όμως μικρή σημασία έχει πλέον το κλίμα στους κόλπους της Fed, από τη στιγμή που η αλλαγή ηγεσίας φαίνεται σχεδόν αποφασισμένη. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται Διεθνή Μέσα, ο Τραμπ ακύρωσε τις συνεντεύξεις με τους υπόλοιπους υποψηφίους ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Kevin Hassett, θα αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ τον ερχόμενο Μάιο.

Ο Hassett έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ των θέσεων του Προέδρου Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια, γεγονός που έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις λήξεις κοντινής διάρκειας.

Tουτέστιν, οι αγορές προεξοφλούν από τώρα μία εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική για το 2026.

Θετική αλλά εύθραυστη η ψυχολογία με το βλέμμα στην Ιαπωνία

Η νομισματική πολιτική όπως και τα εταιρικά αποτελέσματα αποτελούν τα μεγάλα στηρίγματα της αγοράς. Από την άλλη πλευρά όμως, τα γεωπολιτικά και τα δημοσιονομικά προβλήματα παραμένουν αγκάθια.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και της ρωσικής πλευράς στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία χαρακτηρίστηκαν εποικοδομητικές, χωρίς όμως να υπάρξει πρόοδος ως προς τα εδαφικά ζητήματα, ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ είναι θέμα χρόνου να κλιμακωθεί η ένταση στη Βενεζουέλα. (σ.σ:Σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Στην Ευρώπη, οι πολιτικές ανησυχίες δεν σταμάτησαν ποτέ για τη Γαλλία, με την κυβέρνηση να μην έχει καταφέρει ακόμα να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι πιθανότητες να βρεθούμε πάλι αντιμέτωποι με αθρόες πωλήσεις τόσο στα ομόλογα όσο και στις μετοχές, λόγω της εξουδετέρωσης του αρμπιτράζ επιτοκίων –carry trade- μεταξύ δολαρίου και γιεν.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Kazuo Ueda, ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια αυτό το μήνα, ενίσχυσαν το γιεν έναντι του δολαρίου, ενώ οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων τράβηξαν την ανιούσα.

Μάλιστα ο Ueda όχι μόνο προοιώνισε την αύξηση επιτοκίων μέσα στον Δεκέμβριο, αλλά δήλωσε ότι «ακόμη και αν αυξηθεί το επιτόκιο πολιτικής, θα διατηρηθούν οι ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες», υπονοώντας ότι βλέπει περιθώρια για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Βέβαια, οι δηλώσεις του Ueda τον φέρνουν σε αντιπαράθεση με τα φιλόδοξα σχέδια δαπανών της κυβέρνησης. Στην ουσία η κυβέρνηση πατάει το γκάζι και η Τράπεζα της Ιαπωνίας το αφήνει.

Όπως και να έχει, η αύξηση επιτοκίων από την ΒoJ δεν είναι ένα καλό νέο για όσους έχουν δανειστεί με χαμηλό κόστος σε γιεν και έχουν μετατρέψει τα γιεν σε δολάρια ή άλλα νομίσματα και εν συνεχεία σε ομόλογα και μετοχές στη Wall ή σε άλλες –κυρίως αναδυόμενες- αγορές ή ακόμα και σε κρυπτονομίσματα.

Αν ανατραπεί το carry trade σε γιεν με απότομο τρόπο, οι αγορές θα δεχθούν αμέσως πιέσεις, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει μετατοπίσεις στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων, δεδομένου ότι θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού με ταυτόχρονη ενίσχυση στη συναλλαγματική ισοτιμία του γιεν έναντι του δολαρίου ή και άλλων νομισμάτων, όπως για παράδειγμα η ινδική ρουπία, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται συνολικά το κόστος αποπληρωμής των δανείων σε γιεν.

Αυτός είναι ο λόγος που οι αποφάσεις εφεξής της Τράπεζας της Ιαπωνίας όσον αφορά τα επιτόκια θα έχουν συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές και τις δευτερογενείς αγορές ομολόγων.

Δεδομένου ότι πολλά χαρτοφυλάκια έχουν αρχίσει να αναπροσαρμόζονται σταδιακά εν αναμονή της εγκατάλειψης του καθεστώτος χαμηλών επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας, το πιο πιθανό σενάριο είναι οι παγκόσμιες αποδόσεις να αυξηθούν ελαφρώς και το γεν να ανατιμηθεί περιστασιακά.

Το πιο επικίνδυνο σενάριο, ο κακός της ταινίας μας, είναι αυτό όπου οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων αυξάνονται απότομα λόγω κακής επικοινωνίας της πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ή λόγω δημοσιονομικών ανησυχιών κ.ο.κ. Σε ένα τέτοιο σενάριο, κινήσεις που συνήθως διαδραματίζονται σε βάθος χρόνου μπορεί να συμβούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να εγκαταλείψουν γρήγορα τις θέσεις τους και η προκύπτουσα αστάθεια να είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Αν και θεωρούμε την πιθανότητα για αυτό το σενάριο χαμηλή, εντούτοις καλό είναι να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

