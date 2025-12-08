Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα επιτρέψει σύντομα την εξαγωγή των τσιπ H200 της Nvidia προς την Κίνα, μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Semafor, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει το πράσινο φως για την πώληση, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Reuters τον περασμένο μήνα.

Τα τσιπ H200, που παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια, διαθέτει μεγαλύτερη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης από τον προκάτοχό τους, τα H100, επιτρέποντάς του να επεξεργάζεται τα δεδομένα πιο γρήγορα.

Εκτιμάται ότι είναι δύο φορές πιο ισχυρό από τα τσιπ H20 της Nvidia, το πιο προηγμένο ημιαγωγό Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να εξαχθεί νόμιμα στην Κίνα, μετά την ανατροπή της βραχύβιας απαγόρευσης της κυβέρνησης Τραμπ για τέτοιες πωλήσεις νωρίτερα φέτος.

Σημειώνεται πως μετά από το δημοσίευμα η μετοχή της Nvidia σημείωνε άνοδο 2,5% στην Wall Street