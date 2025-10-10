Η Υπηρεσία Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα δημοσιεύσει την έκθεση για τον καταναλωτικό πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου στις 24 Οκτωβρίου, παρά το συνεχιζόμενο shutdown.

Η BLS δήλωσε ότι αυτή η εξαίρεση γίνεται για να βοηθηθεί η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει την ετήσια προσαρμογή κόστους ζωής για το 2026, επιτρέποντάς της να τηρήσει τις νομικές προθεσμίες για ακριβείς και έγκαιρες πληρωμές επιδομάτων.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, έχει αναστείλει τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση άλλων οικονομικών δεδομένων. Αυτό έχει ήδη καθυστερήσει την έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου που είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Παρασκευή.

«Η BLS θα δημοσιεύσει τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο του 2025 την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στις 8:30 π.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ. Καμία άλλη δημοσίευση δεν θα επαναπρογραμματιστεί ή παραχθεί μέχρι την επανάληψη των τακτικών κυβερνητικών υπηρεσιών», αναφέρεται σε δήλωση της BLS στην ιστοσελίδα της.

Η έκθεση CPI θα είναι το μοναδικό οικονομικό δεδομένο που θα δημοσιεύσει η υπηρεσία μέχρι να επαναλειτουργήσουν κανονικά οι κυβερνητικές υπηρεσίες.



