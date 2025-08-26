Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι τα έσοδα από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, με σημαντική αύξηση από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και πιθανώς μεγαλύτερη αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπέσεντ ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου ότι η προηγούμενη εκτίμησή του για ετήσια είσπραξη δασμών ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν πολύ χαμηλή.

«Είχαμε σημαντική αύξηση από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και πιστεύω ότι θα δούμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο».

«Πιστεύω λοιπόν ότι θα ξεπεράσουμε το μισό τρισεκατομμύριο, ίσως φτάσουμε και το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτή η κυβέρνηση, η δική σας κυβέρνηση, έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος» είπε ο Μπέσεντ.