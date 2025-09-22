Μια σειρά νέων εισαγωγών, από fintech μέχρι άμυνα, λογισμικό και ενέργεια, δείχνουν ότι οι δημόσιες προσφορές επιστρέφουν, παρά το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις. Την περασμένη εβδομάδα η Aumovio, προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων που αποσχίστηκε από την Continental, εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ενώ η Swiss Marketplace Group ξεκίνησε διαπραγμάτευση στη Ζυρίχη.

Ο Φιλ Ντρέικ, επικεφαλής αγορών μετοχικού κεφαλαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο της Bank of America, σημείωσε ότι «η δραστηριότητα IPO του Σεπτεμβρίου είναι η ιστορία του τριμήνου» και ότι οι ιδιωτικές συμμετοχές βλέπουν ξανά τη δημόσια αγορά ως βιώσιμη διέξοδο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Swiss Marketplace Group, Κρίστοφ Τονίνι, τόνισε πως «ο καλύτερος τρόπος συμμετοχής στην ανάπτυξη είναι να είσαι εισηγμένος».

Η Verisure, ελβετική εταιρεία συναγερμών και ασφαλείας, σχεδιάζει εισαγωγή 3,1 δισ. ευρώ στο Nasdaq της Στοκχόλμης, ενώ η σουηδική ψηφιακή τράπεζα NOBA προετοιμάζει επίσης IPO 3,7 δισ. δολαρίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της NOBA, Γιάκομπ Λούντμπλαντ, δήλωσε ότι η δημόσια εγγραφή θα ενισχύσει τη δημοσιότητα και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.

Παρά τις ακυρώσεις IPO από εταιρείες όπως η Stada και η OLB, η αισιοδοξία επανέρχεται. Ο Ντρέικ τόνισε ότι χαμηλή μεταβλητότητα, ισχυρές αποδόσεις σε δολάριο και ανανεωμένο αμερικανικό ενδιαφέρον δίνουν ώθηση στις ευρωπαϊκές αγορές. «Τι να μην σου αρέσει στο σημερινό περιβάλλον για μετοχές και αγορές κεφαλαίου;» πρόσθεσε. Η τάση δείχνει να είναι ευρείας βάσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εταιρείες υψηλής ποιότητας και κλίμακας, με ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης.