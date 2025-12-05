Οι «εξωφρενικές» προβλέψεις της Saxo για το 2026

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που τα τμήματα ανάλυσης δουλεύουν πυρετωδώς για τις επενδυτικές προτάσεις της επόμενης χρονιάς. Η ροή των γεγονότων ωστόσο κινείται πια με διαφορετικούς ρυθμούς με αποτέλεσμα πολλές αναλύσεις να έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα ακόμα και από το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Υπάρχουν ωστόσο ωραίες εκθέσεις, λίγο πιο ευφάνταστες που δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στο τι θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις 365 ημέρες του 2026 και οι οποίες ακροβατούν μεταξύ λογικής και «μαύρου κύκνου».

Μια από τις πιο αγαπημένες είναι αυτή της Saxo με τίτλο «Outrageous Predictions» η οποία περισσότερο λειτουργεί ως τροφή για σκέψη παρά για σαν μια ρεαλιστική εκτίμηση. Μάλιστα στα τελευταία χρόνια οι συγγραφείς έχουν ξεφύγει από το τυπικό μοντέλο των αναλύσεων βάζοντας κοινωνικές (lifestyle) παραμέτρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις αγορές. Στις πρόσφατες εκθέσεις τους οι εκτιμήσεις πλησίασαν την πραγματικότητα πολύ κοντά σε τρεις περιπτώσεις:

2022: Ο χρυσός εκτινάσσεται στα 3.000 δολάρια καθώς οι κεντρικές τράπεζες αποτυγχάνουν στην εντολή τους για τον πληθωρισμό

Το 2022, ο αναλυτής Ole S. Hansen είχε προβλέψει ότι η τιμή του χρυσού θα εκτοξευόταν στα 3.000 δολάρια μέσα στο επόμενο έτος, λόγω της αποτυχίας των κεντρικών τραπεζών να διαχειριστούν τον πληθωρισμό το 2023. Αυτό δεν συνέβη τότε, αλλά τον Μάρτιο του 2025, μετά από μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία τα προηγούμενα χρόνια, ο χρυσός έφτασε τελικά το επίπεδο των 3.000 δολαρίων που είχε προβλεφθεί.

2025: Η δεύτερη θητεία Τραμπ τινάζει στον αέρα το δολάριο

Σε μια χρονιά γεμάτη γεγονότα, με τον Donald J. Trump, να αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, μία από τις εξωφρενικές προβλέψεις του αναλυτή John J. Hardy, ήταν ότι ο νέος πρόεδρος θα «τίναζε στον αέρα» το δολάριο επιβάλλοντας σημαντικούς δασμούς. «Παρόλο που ορισμένες από τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά, όπως περιγράφονταν στην πρόβλεψη, δεν πραγματοποιήθηκαν, η άνοδος του χρυσού που περιγράφει ο Ole παραπάνω και η πτώση του δολαρίου σημαίνουν ότι το δολάριο έχασε πάνω από 15% μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τα υψηλά στις αρχές του 2025. Αν και αυτό οφείλεται τόσο στην άνοδο του χρυσού όσο και στην πτώση του δολαρίου, τα δύο μπορούν να θεωρηθούν συμπτώματα του ίδιου φαινομένου», αναφέρει ο Hardy.

2025: Η Nvidia φουσκώνει σε αξία στο διπλάσιο της Apple

Το 2025 υπήρξε η χρονιά της Τεχνητής Νοημοσύνης, και έτσι ο John J. Hardy είχε προβλέψει - εξωφρενικά - ότι η Nvidia, χάρη στα επαναστατικά AI chips της, θα αποκτούσε αξία διπλάσια της Apple. Αυτό δεν συνέβη, αλλά σε κάποια στιγμή η Nvidia άγγιξε επίπεδα όπου ήταν σχεδόν 50% μεγαλύτερη από τον κατασκευαστή του iPhone.

Οι φετινές προβλέψεις της Saxo κινούνται πολύ στη νέα πραγματικότητα του AI και της ψηφιακής οικονομίας έχοντας και μια πινελιά από celebrity lifestyle. Να τι προβλέπουν οι αναλυτές για το 2026:

Κβαντικό χάος: Το Q-Day φτάνει νωρίτερα, ρίχνοντας τα κρυπτονομίσματα και αποσταθεροποιώντας το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα

Το 2026 έρχεται η ημέρα όπου ένας κβαντικός υπολογιστής αποδεικνύει ότι μπορεί να «σπάσει» τα σημερινά συστήματα κρυπτογράφησης. Η εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές καταρρέει. Τα κρυπτονομίσματα πλήττονται πρώτα, το Bitcoin σχεδόν μηδενίζεται, οι αγορές παγώνουν και οι επενδυτές στρέφονται σε μετρητά και χρυσό, ο οποίος εκτοξεύεται στα 10.000 δολάρια. Κυβερνήσεις και εταιρείες προσπαθούν να επιδιορθώσουν την ψηφιακή υποδομή αλλά οι ενέργειες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις. Επέρχεται παγκόσμια αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας και δημιουργείται νέα γενιά τεχνολογιών κυβερνοπροστασίας.

Ο γάμος Taylor Swift – Travis Kelce εκτοξεύει την παγκόσμια ανάπτυξη

Το διάσημο ζευγάρι παντρεύεται σε μυστικό γάμο και ανακοινώνει εγκυμοσύνη. Η επιλογή τους για πιο ιδιωτική, η «offline» ζωή εμπνέει εκατομμύρια νέους παγκοσμίως να μειώσουν τη χρήση οθονών, να δημιουργήσουν οικογένεια και να στραφούν στον γάμο και την κατοικία. Η αύξηση των γάμων και των γεννήσεων δημιουργεί οικονομική άνθηση σε κατοικίες, DIY, ταξίδια και γάμους. Οι τεχνολογικοί «κολοσσοί» κοινωνικών δικτύων βλέπουν επιβράδυνση. Το φαινόμενο ονομάζεται «The Swiftie Put».

Παρά τις ανησυχίες, οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ (2026) εξελίσσονται ομαλά

Οι πολιτείες επαναχαράσσουν τις εκλογικές περιφέρειες, αλλά τελικά οι Δημοκρατικοί κερδίζουν οριακά τη Βουλή ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι κρατούν τη Γερουσία με μικρή πλειοψηφία. Η συμπεριφορά των πολιτικών προκαλεί αγανάκτηση και αναταραχή, οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι επιβάλλουν ανεξάρτητη επιτροπή για νέους εκλογικούς χάρτες έως το 2028. Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι η πόλωση τροφοδοτείται από αλγορίθμους των social media και deepfakes. Ακολουθείται στροφή σε πιο αξιόπιστες, ισορροπημένες πηγές. Η κοινωνική συνοχή ενισχύεται και η εποχή της υπερ - πολιτικοποίησης υποχωρεί.

Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας για όλους - ακόμη και για τα κατοικίδια

Τα GLP-1 φάρμακα κυκλοφορούν πλέον σε μορφή χαπιού, προκαλώντας έκρηξη στη χρήση τους. Η μέση παχυσαρκία μειώνεται και ορισμένα κράτη σκέφτονται να επιδοτήσουν τη χρήση τους. Εμφανίζονται εκδόσεις για κατοικίδια: «OzemPup» και «WeeKitty». Οι εικόνες με «αδυνατισμένα» σκυλιά και γάτες γίνονται viral, ενώ οι ηθικές συζητήσεις φουντώνουν. Η βιομηχανία τροφίμων και pet food πιέζεται, ενώ οι fast fashion εταιρείες και ο τομέας υγείας κερδίζουν.

Η SpaceX κάνει IPO, εκτινάσσοντας την οικονομία του διαστήματος

Μετά από επιτυχημένες δοκιμές του Starship, η SpaceX προχωρά στη μεγαλύτερη IPO της ιστορίας - πάνω από 1 τρισ. δολάρια. Ανακοινώνει επαναστατικό πρόγραμμα εκτοξεύσεων και κρατήσεις για αποστολές σε τροχιά, στη Σελήνη και στον Άρη. Η εταιρεία στήνει δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού σε τροχιά και προετοιμάζει αποστολές στη Σελήνη το 2027 και στον Άρη λίγο αργότερα. Ο Musk δηλώνει ότι θα πάει ο ίδιος στον Άρη και ότι θα μεταφέρει εκεί τις έδρες Tesla, X και SpaceX. Γεννιούνται οι «οικονομίες της Σελήνης» και του «διαστήματος», ενώ πωλήσεις «οικοπέδων» στη Σελήνη οδηγούν σε φούσκα τύπου NFT.

Μια εταιρεία από την λίστα Fortune 500 ορίζει AI μοντέλο ως CEO

Μια μεγάλη εταιρεία ορίζει έναν AI CEO με περιορισμούς και ανθρώπινη εποπτεία. Το AI έχει στόχους κερδοφορίας, ικανοποίησης πελατών και ικανοποίησης εργαζομένων. Το σύστημα παίρνει αποφάσεις μέσω πλαισίου Green/Amber/Red και όλες οι ενέργειες αρχειοθετούνται σε ledger διαφάνειας. Η απόδοση βελτιώνεται, τα κόστη μειώνονται και οι ανταγωνιστές μιμούνται το μοντέλο. Ρυθμιστικές αρχές και εργατικά συνδικάτα αντιδρούν αρχικά, αλλά η χρήση υπεύθυνων πλαισίων καθησυχάζει τις ανησυχίες. Ο κόσμος εισέρχεται στην εποχή «ανθρώπινη στρατηγική, AI εκτέλεση».

Η κυριαρχία του δολαρίου αμφισβητείται από το «χρυσό γουάν» του Πεκίνου

Η Κίνα αποκαλύπτει ότι διαθέτει πολύ μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού από όσα πιστεύονταν και ανακοινώνει ότι το offshore γουάν (CNH) στηρίζεται πλέον εν μέρει σε χρυσό. Οι κάτοχοι μπορούν να το ανταλλάξουν με φυσικό χρυσό σε σταθερή αναλογία που ενισχύει το νόμισμα. Η Κίνα δημιουργεί ένα νέο διεθνές νομισματικό σύστημα με επίκεντρο τον χρυσό, προσφέροντας σε ασιατικές και πετρελαιοπαραγωγές χώρες swap lines και δυνατότητα συναλλαγών εμπορευμάτων σε χρυσό. η συμμετοχή αυξάνεται, το δολάριο αποδυναμώνεται και οι παγκόσμιες ισορροπίες μεταβάλλονται.

Η «χαζή» AI προκαλεί απώλειες τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Τα υπεραυτοματοποιημένα AI συστήματα — που γράφουν και αναπτύσσουν κώδικα — αρχίζουν να καταρρέουν. Μικρά σφάλματα δημιουργούν χρηματιστηριακές αναταραχές, λογιστικές απάτες και ατυχήματα σε εργοστάσια με ρομπότ. Οι εταιρείες συνειδητοποιούν ότι δεν κατανοούν πλέον τα ίδια τους τα συστήματα. Εμφανίζεται νέα επαγγελματική κάστα: AI janitors, ειδικοί που καθαρίζουν, επιδιορθώνουν και αναδομούν τα δίκτυα. Κυβερνήσεις επιβάλλουν διαφάνεια, rollback μηχανισμούς, ανθρώπινη επίβλεψη και αυστηρή ασφάλεια. Οι νικητές της εποχής είναι όσοι διορθώνουν — όχι όσοι αυτοματοποιούν άκριτα.