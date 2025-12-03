Santa Claus Rally 

O Δεκέμβριος μπήκε στις αγορές με σχετικά αισιόδοξη διάθεση η οποία επικεντρώνεται κυρίως γύρω από το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές θεωρούν σχεδόν σίγουρη τη μείωση, καθώς η πιθανότητα μείωσης κατά την επερχόμενη συνεδρίαση έφτασε ξανά πάνω από 89,2% σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Θα έχουμε λοιπόν έναν κλασικό εορταστικό κλείσιμο έτους, μιας και ο Δεκέμβριος τείνει να είναι ένας εκ των ισχυρότερων μηνών από πλευράς αποδόσεων; Πολλά ξένα ειδησιογραφικά πρακτορεία άλλωστε επισημαίνουν ότι όσον αφορά τη μητέρα των αγορών, τον S&P500, o Δεκέμβριος συνήθως είναι ο τρίτος καλύτερος σε απόδοση μήνας του έτους, σύμφωνα με τα δεδομένα του Stock Trader’s Almanac που χρονολογούνται από το 1950.

O Aη Βασίλης θα έρθει νωρίς φέτος

Προς το παρόν η κάθετη αύξηση της πιθανότητας να μειώσει η Fed τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου τροφοδοτεί τη διάθεση για ρίσκο. Στην ουσία η προθεσμιακή αγορά πλέον τιμολογεί με βεβαιότητα ότι η Fed θα προβεί σε μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% στην τελευταία σύσκεψη του χρόνου.

Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προέβη σε μια έμμεση υπόσχεση για ακόμα περισσότερες μειώσεις το 2026, αναφέροντας όλο νόημα ότι έχει καταλήξει στην επιλογή του για τον υποψήφιο νέο Πρόεδρο της Fed.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επικρατέστερος για τη θέση θεωρείται ο νυν Διευθυντής του οικονομικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου Kevin Hassett, του οποίου οι απόψεις για την πορεία των επιτοκίων ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη ρητορική του Προέδρου Τραμπ.

Ήδη μάλιστα ο Kevin Hassett σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι ο επόμενος Πρόεδρος της Fed θα πρέπει να βοηθήσει τα νοικοκυριά με χαμηλότερα επιτόκια για τα στεγαστικά δάνεια.

Τουτέστιν, ενόψει μιας χαλαρής νομισματικής πολιτικής, η διάθεση της επενδυτικής κοινότητας για ρίσκο φαίνεται ότι παραμένει ζωντανή.

Όμως πόσο «ζωηρή» θα παραμείνει αυτή η διάθεση για ρίσκο μετά τις 10 Δεκεμβρίου μένει να το δούμε, καθότι ήδη τα χρώματα που τη χαρακτηρίζουν είναι σχετικά με άλλες χρονιές πιο αχνά, με μια σειρά ασύμμετρων κινδύνων να πλαισιώνουν τις αγορές όπως οι γεωπολιτική αστάθεια, η άνοδος του γιεν και η πτώση του δολαρίου, η απορρύθμιση του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ, ακόμα και η ανάληψη του τιμονιού της Fed από τον Ηassett μέσα από το πρίσμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Μέσα από αυτή την οπτική γωνία, το πιο πιθανόν είναι ο φετινός Δεκέμβριος να εξελιχθεί σε έναν μετριοπαθή μήνα όπου ο σάκος του Αη Βασίλη θα είναι λιγότερο φουσκωμένος από άλλες χρονιές. Βλέπετε, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Κίνα και η δυνατότητα περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων στις ΗΠΑ και τις βασικές αναδυόμενες αγορές στηρίζουν μεν τις μετοχικές αγορές, δεν μπορούν όμως να «σβήσουν» από το οπτικό πεδίο των επενδυτών όλα τα κακώς κείμενα.

Η αγορά άλλωστε είναι ήδη νευρική όπως έδειξε η πτώση της Δευτέρας, μετά τις αιφνίδιες δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ο οποίος ουσιαστικά προανήγγειλε μια επικείμενη αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, εκτοξεύοντας τις ανησυχίες όσον αφορά τις ισορροπίες στο carry trade μεταξύ γιεν δολαρίου. (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Τη διάθεση για ρίσκο υποσκάπτουν και τα αδύναμα στοιχεία του τομέα μεταποίησης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη. Στις ΗΠΑ ο δείκτης μεταποίησης ISM Νοεμβρίου παρουσίασε μη αναμενόμενη επιδείνωση στις 48,2 μονάδες έναντι εκτίμησης για 49 μονάδες και έναντι επιδόσεων του Οκτωβρίου γύρω στις 48,7 μονάδες.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν ανησυχίες για συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, καθώς ο υποδείκτης εργασίας υποχώρησε στις 44 μονάδες, ενώ ο υποδείκτης τιμών ενισχύθηκε στις 58,5 μονάδες για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες υποχώρησης.

Στην Ευρωζώνη ο δείκτης μεταποίησης PMI Νοεμβρίου υποχώρησε σε σχέση με την αρχική εκτίμηση στις 49,6 μονάδες έναντι των 50 μονάδων του Οκτωβρίου, σημειώνοντας χαμηλό πέντε μηνών. Στην Κίνα, ο δείκτης μεταποίησης PMI διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο χαμηλότερα έναντι των εκτιμήσεων, στις 49,2 μονάδες, παραμένοντας σε επίπεδο που καταδεικνύει συρρίκνωση του τομέα για όγδοο συνεχόμενο μήνα. Ο αντίστοιχος δείκτης υπηρεσιών υποχώρησε τον Νοέμβριο σε νέο χαμηλό στις 49,5 μονάδες από τον Δεκέμβριο του 2022.

Από το μέτωπο του πληθωρισμού επίσης προβλημάτισαν τα στοιχεία στην Ευρωζώνη, κυρίως λόγω της ανομοιογένειας τους ανάμεσα στις οικονομίες του μπλοκ. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο δείκτης καταναλωτή τον Νοέμβριο εμφάνισε μικρή αύξηση στο 2,2% ετησίως από το 2,1% που είχε προηγηθεί, ενώ η μέση εκτίμηση των αναλυτών προέβλεπε ότι θα παρέμενε αμετάβλητος.

Τουλάχιστον, χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός στο 2,4% ετησίως, έναντι της πρόβλεψης των αναλυτών για οριακή επιτάχυνση στο 2,5%, ενώ στη μηνιαία σύγκριση, ο δομικός πληθωρισμός εμφάνισε μείωση κατά 0,5%.

Όπως και να έχει, τα στοιχεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη θολώνουν τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις για τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα χθες να κλείσουν με έντονη μεταβλητότητα και μικτά πρόσημα οι ευρωπαϊκές αγορές.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο Δεκέμβριος αναμένεται να παραμείνει ένας ισχυρός εποχικός μήνας αλλά ίσως πιο αποδυναμωμένος σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Το τεχνικό ορόσημο του μέσο κινητού των 50 ημερών παραμένει στο επίκεντρο για την τάση, με τον S&P 500 να έχει αποκαταστήσει την εικόνα έχοντας επιστρέψει πάνω από τις 6.730 μονάδες, με κύριο καύσιμο την προσδοκία για μείωση επιτοκίων.

Η απομάκρυνση της αγοράς από τις αβεβαιότητες όσον αφορά την πολιτική της Fed και η επικέντρωση της στις καλύτερες από τις αναμενόμενες προβλέψεις κερδών για το τέταρτο τρίμηνο και το 2026 έχουν βοηθήσει στο να ανοίξουν οι επενδυτές το οπτικό τους πεδίο πέρα από τις ανησυχίες για τις τεντωμένες αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα και τα αδύναμα μακροοικονομικά στοιχεία.Εν ολίγοις, οι επενδυτές προσπαθούν να επικεντρωθούν όχι στην αδύναμη οικονομική περίοδο που διανύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης αργότερα μέσα στο επόμενο έτος.

