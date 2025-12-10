Οι διαδικτυακοί απατεώνες «κτύπησαν» και τον λογαριασμό της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα social media

Οι χρηματιστηριακές απάτες με τη χρήση εφαρμογών Tεχνητής Nοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν πλέον μέρος όχι της χρηματιστηριακής καθημερινότητας, αλλά ενός τεράστιου κυκλώματος εξαπάτησης δίχως όρια. Με δυνητικά θύματα αδαείς περί των χρηματιστηριακών επενδύσεων χρήστες των social media.

Έτσι πριν από λίγο στα social media εμφανίστηκε ένα ψεύτικος λογαριασμός με το προφίλ της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλικής Λαζαράκου, ο οποίος έστελνε αιτήματα φιλίας που συνοδεύονταν από ένα ιταλικό κείμενο το οποίο καλούσε τους «φίλους» να συμμετάσχουν σε επενδύσεις.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αμέσως κινητοποιήθηκε, πληροφόρησε την κοινότητα των ακολούθων της για το γεγονός και ζήτησε από όλους μας, να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε «report» τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Για να φτάνουν στο σημείο να χακάρουν άφοβα τον λογαριασμό της Προέδρου της ΕΚ, καταλαβαίνουμε, όχι μόνο το θράσος τους και το μέγεθος της απάτης τους, αλλά και την υψηλή πιθανότητα να βρουν αυτοί οι αδίστακτοι απατεώνες, θύματα.

Πώς λειτουργεί το σύστημα εξαπάτησης; Λογαριασμοί που υποτίθεται ότι ανήκουν σε πρόσωπα γνωστά από τον χρηματιστηριακό και επενδυτικό χώρο, υπόσχονται να μοιραστούν μαγικές συμβουλές, μεγάλα μυστικά και εύκολα κέρδη.

Τι πιο μαγικό από τα εύκολα κέρδη; Τι πιο σημαντικό από τις δωρεάν μαγικές συμβουλές; Τι πιο σπουδαίο από τον αέναο μηχανισμό που «βρέξει - χιονίσει» βγάζει κέρδη; Τι πιο ατυχές από το να μην καταφέρεις να συμμετέχεις στο πάρτι των αγορών; Τι πιο δυστυχές από το να χάνεις τις ευκαιρίες που παρελαύνουν μπροστά σου; Τι πιο ελκυστικό από το να βλέπεις γνωστά πρόσωπα των αγορών να σε πλησιάζουν για να μοιραστούν τα μυστικά τους μαζί σου; Θα χάσεις και αυτήν την ευκαιρία;

Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, εξελίσσεται μπροστά μας το τελευταίο χρονικό διάστημα μια τεράστια απάτη που βασίζεται αφενός στην ακεραιότητα και στην επαγγελματική αρτιότητα των «προσώπων» που εμφανίζονται μπροστά από τους ψεύτικους λογαριασμούς και αφετέρου στην αφέλεια των χρηστών των social media, όπως του facebook, του Instagram, του tiktok και του WhatsApp, που μέσα στον «θόρυβο» πολλές φορές αδυνατούν να διακρίνουν, το ψευδές από το αληθές.

Το σύστημα των απατεώνων όπως προαναφέραμε, χρησιμοποιεί ψεύτικους λογαριασμούς, πραγματικών γνωστών παραγόντων, τόσο των παγκόσμιων αγορών όσο και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως για παράδειγμα της Cathie Wood, ιδρύτριας και CEO των ARK Funds, η οποία είναι πρωτοπόρος στον χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας, που είναι «έτοιμη να μοιραστεί» με τους επενδυτές την επόμενη μαγική μετοχή, που θα είναι η διάδοχος της Tesla, της Nvidia και της Palantir.

Ή του κλασσικού σοφού Ray Dalio της Bridgewater Associates, ο οποίος είναι έτοιμος να μας δώσει την επόμενη χρηματιστηριακή ευκαιρία τώρα που διαθέτει ρευστότητα, μετά τις πωλήσεις των μετοχών της Nvidia, της Microsoft και της Apple. Ποιος μπορεί άλλωστε να αντισταθεί στις συστάσεις του Ray Dalio;

Ή και του Ross Cameron που είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα social media, μέσω του πραγματικού λογαριασμού του, προβάλλοντας το δικό του σύστημα βραχυχρόνιων συναλλαγών, γνωστό ως Warrior Trading.

Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω απατηλές παραπλανητικές αναρτήσεις είναι υπαρκτά. Με σημαντική διαδρομή και παρέμβαση στο επενδυτικό οικοσύστημα της Wall Street, με άκρως κερδοφόρα αποτελέσματα. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, η Cathie Wood εξειδικεύεται στην «ιχνηλασία» ευκαιριών στον χώρο της καινοτομίας και τεχνολογίας και ο Ray Dalio εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο της Bridgewater Associates μετοχές αξίας.

Προ μηνός σχεδόν σε όλα τα social media, εμφανιζόταν ο Ηλίας Ζαχαράκης CEO της Fast Finance AEΠΕΥ και συχνός αρθρογράφος του Liberal Markets, έτοιμος να μοιραστεί μαζί μας τη μετοχή που θα εκτοξευόταν και θα πήγαινε από το 0,61 ευρώ στα 17,1 ευρώ μέσα σε τρεις μήνες. Αλλά και άλλες δωρεάν πληροφορίες μέσω ενός group του WhatsApp. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση έβλεπε κανείς τον Ηλία να μιλάει και να αναλύει, την ευκαιρία που προσέφερε δωρεάν.

H συμμετοχή στις ομάδες των «fake accounts», είναι το πρώτο βήμα για την καταστροφή του επενδυτή – υποψήφιου θύματος. Αφού ο υποτιθέμενος επενδυτικός σύμβουλος, για να μπορέσει να παρέχει τις καλύτερες και κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές αρχίζει να ζητάει τα «βασικά στοιχεία» του υποψήφιου θύματος. Τα οποία ξεκινούν από κάποιες «αθώες» πληροφορίες σχετικά την προηγούμενη εμπειρία τους σε επενδύσεις μετοχών και καταλήγουν πάντα σε «ζουμερές» πληροφορίες και κινήσεις. Όπως είναι τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, με τους αντίστοιχους κωδικούς για τις απαραίτητες μεταφορές χρημάτων.

Και πριν καταλάβει κανένας τι γίνεται, τα χρήματά του εξαφανίζονται. Μα καλά τόσο εύκολο είναι; Η τάση για εύκολο κέρδος, η υπόσχεση για πλουτισμό είναι ικανές να ξεπεράσουν αντιστάσεις και επιφυλάξεις. Άλλωστε δεν θα πέσουν όλοι θύματα των απατεώνων. Ένα μικρό μέρος να «τσιμπήσει» και οι απατεώνες «βγάζουν το μεροκάματό» τους.

Η επιλογή τους να δημιουργήσουν έναν ψεύτικο λογαριασμό, χρησιμοποιώντας το προφίλ ακόμα και της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρέπει να σημάνει συναγερμό, όχι μόνο σε όλους εμάς, αλλά κυρίως στις διωκτικές αρχές, που πρέπει να αποκαλύψουν τους απατεώνες που κρύβονται πίσω από αυτές τις εγκληματικές πράξεις.