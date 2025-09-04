Οι δασμοί του Τραμπ έφεραν το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ σε υψηλό 4 μηνών τον Ιούλιο

Σε υψηλό τεσσάρων μηνών έφτασε το εμπορικό έλλειμμα στις ΗΠΑ για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας την Πέμπτη, στο φόντο της αβεβαιότητας από τους δασμούς του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου διαμορφώθηκε στα 78,3 δισ. δολάρια έναντι ελλείμματος 62,2 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στα -77,9 δισ. δολάρια.

Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 5,9% τον Ιούλιο, η μεγαλύτερη αύξηση από την αρχή του έτους, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν μικρή άνοδο, μετέδωσε το Bloomberg.

Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται στις εισερχόμενες αποστολές βιομηχανικών προμηθειών, οι οποίες αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών επίσης αυξήθηκαν, ενώ οι εισερχόμενες αποστολές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από την αρχή του έτους.

Η έκθεση καταδεικνύει την βιασύνη των αμερικανικών εταιρειών να εξασφαλίσουν περισσότερα αγαθά πριν από την αναμενόμενη εφαρμογή των λεγόμενων αμοιβαίων δασμών για μια σειρά χωρών που δεν είχαν ακόμη συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές είχαν μειωθεί για τρεις συνεχόμενους μήνες μετά από μια μαζική αύξηση το πρώτο τρίμηνο, που προκλήθηκε από τις επιχειρήσεις που προσπαθούσαν να προλάβουν την ανακοίνωση του προέδρου για τους δασμούς της 2ας Απριλίου.