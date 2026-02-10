Οι δασμοί των ΗΠΑ συνέβαλαν στην πτώτη κερδών της Honda κατά 61%

Η Honda Motor ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα λειτουργικά της κέρδη για το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 61,4%, σημειώνοντας την τέταρτη συνεχόμενη ετήσια μείωση, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές και οι αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας μετά την Toyota ανέφερε λειτουργικά κέρδη 153,4 δισ. γιεν (987,07 εκατ. δολάρια) για την περίοδο,

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν κέρδη στα 174,5 δισ. γιεν, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους είχαν διαμορφωθεί στα 397,3 δισ. γιεν.