Οι αντιφατικές κινήσεις του «έξυπνου χρήματος» στην Wall Street

Η παλιά και σοφή συνταγή για τους επενδυτές λέει πως ο καλύτερος τρόπος να κερδίσεις στις αγορές είναι να ακολουθείς το έξυπνο χρήμα. Και αυτό δεν είναι κάτι το γενικόλογο. Οι ιδιώτες επενδυτές ανάλογα με τον χαρακτήρα τους και το επενδυτικό προφίλ, πάντα επιλέγουν να ακολουθούν, τις ισχυρές προσωπικότητες που χαράσσουν τον δρόμο στα χρηματιστήρια.

Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το «έξυπνο χρήμα» της Wall Street, δηλαδή οι εμβληματικοί επενδυτές που έχουν διαχρονικά τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αποδόσεις, δίνει εντελώς αντιφατικά μηνύματα. Γεγονός που αυξάνει το συναίσθημα της επιφυλακτικότητας και την αβεβαιότητας, σε μια αγορά που αναζητά τον βηματισμό μας, μέσα σε ένα κλίμα υψηλής μεταβλητότητας.

Πρώτη και καλύτερη η Berkshire Hathaway, υπό την ηγεσία του Warren Buffett, η οποία για περισσότερους από 18 μήνες προέβαινε σε μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών. Με αποτέλεσμα τα ταμειακά της διαθέσιμα και το χαρτοφυλάκιo της σε US Treasury Bills, δηλαδή σε έντοκα γραμμάτια του Αμερικανικού Δημοσίου ξεπερνούν τα $380 δισ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον «γκουρού της Όμαχα», οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι υπερβολικές. Οπότε αφενός ρευστοποιούσε ακόμα και κομβικές θέσεις στο χαρτοφυλάκιο του όπως τις μετοχές της Apple και της Bank of America και αφετέρου δεν αγόραζε μετοχές, ούτε προέβαινε σε επαναγορές μετοχών ακόμα και της ίδιας της Berkshire.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τριμηνιαία αναφορά 13F που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου, αποκαλύφθηκε ότι κατά της διάρκεια του Q3 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2025) η Berkshire είχε προχωρήσει στην αγορά 17,8 εκατομμυρίων μετοχών της Alphabet (GOOGL) Class A, συνολικής αξίας $4,33 δισ. Και παράλληλα ότι είχε πωλήσει μετοχές της Apple συνολικής αξίας $10,64 δισ.

Το περίεργο είναι ότι ο Warren Buffett και η Berkshire έχουν ιστορικά αποφύγει να επενδύουν σε «high - growth tech» μετοχές, όπως η είναι Google. Καθώς η ταχείες μεταβολές στην τεχνολογία, δεν ταίριαζαν εύκολα με την κυρίαρχη φιλοσοφία του «value investing», δηλαδή την επένδυση σε μετοχές αξίας, με σταθερότητα και κατανοητό μοντέλο ανάπτυξης. Βέβαια, τόσο ο Warren Buffett το 2017, όσο και ο Charlie Munger το 2019 είχαν παραδεχθεί ότι είχαν χάσει την ευκαιρία να αγοράσουν μετοχές της Google στα $45 και $60 αντιστοίχως, έχοντας πει το κλασσικό «we blew it».

Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν αγόραζαν μετοχές της Google τους τελευταίους 24 μήνες, όπου η μετοχή κυμαινόταν ανάμεσα στα $100 και στα $180, αφού διέθετε τόσο μεγάλη ρευστότητα. Η αλήθεια είναι ότι η Bershire είχε στο χαρτοφυλάκιο της και μάλιστα σε μεγάλα ποσοστά μετοχές της Apple (τα οποία μειώνει αισθητά) και της Amazon. Βέβαια, τις συγκεκριμένες μετοχές τις χαρακτήριζε ως «εμπορικές» και «καταναλωτικές» και όχι ως τεχνολογικές. Οπότε με ευκολία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια θεμελιώδη αλλαγή στάσης, με την Berskhire να επενδύει σε «ΑΙ/Cloud story» της Google, παρά τις φοβίες περί ύπαρξης φούσκας στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, ο συνδυασμός μαζικών πωλήσεων, θηριώδους ταμειακής ρευστότητας και επενδύσεων στην ΑΙ, προβληματίζε, αν και δίνει μια νέα ώθηση στο οικοσύστημα του ΑΙ.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή το Q3 του 2025, το «Bill & Melinda Gates Foundation Trust», που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του Bill Gates, είχε προβεί σε μαζικές πωλήσεις μετοχών. Με πιο χαρακτηριστική τη μείωση κατά σχεδόν 65% της θέσης του στην Microsoft, που είναι το τεχνολογικό του παιδί. Αποτελώντας το 24% του συνολικού χαρτοφυλακίου του, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο πίνακα, με το σύνολο των πωλήσεων μέσα στο Q3.

Όπως βλέπουμε, το Trust μέσα στο Q3 του 2025, είχε προβεί μόνο σε πωλήσεις. Και μάλιστα μετοχών μεγάλων εταιρειών της πραγματικής αμερικανικής οικονομίας, όπως της Kraft Heinz, της FedEx, της Walmart, της Caterpillar και της Berkshire και πλήρεις ρευστοποιήσεις των μετοχών της UPS και της Crown Castle.

Μια κίνηση με διπλό μήνυμα είναι η ταυτόχρονη πώληση μετοχών της Nvidia από τον κολοσσιαίο ιαπωνικό τεχνολογικό επενδυτή Softbank, και ενίσχυση των επενδύσεων στην OpenAI και σε μικρότερες εταιρείες chips, όπως είναι η Ampere Computing και η Arm. Με τους επενδυτές να διερωτώνται ποιοι είναι οι λόγοι για την ρευστοποίηση των μετοχών της Nvidia, παρόλες τις ανοδικές προοπτικές και προσδοκίες.

Τέλος, με βάση την τελευταία τριμηνιαία (Q3) αναφορά 13F του hedge fund του Scion Asset Management, ο Michael Burry, ο γνωστός ως «Big Short» αγόρασε «put options» (παράγωγα συμβόλαια που κερδίζουν αν η τιμή μιας μετοχής πέσει) σε 1 εκατομμύριο μετοχές Nvidia, με τιμή στόχο τα $110. Αυτή η θέση αντιπροσωπεύει περίπου το 13,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου του ($1,4 δισ.), ενώ συνολικά τα puts σε Nvidia και Palantir καλύπτουν σχεδόν το 80% των «bear» στοιχημάτων του. Ακολούθως το Scion Asset Management ζήτησε να διαγραφεί εθελοντικά από την εγγραφή του στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγορά (SEC) μετατρεπόμενο σε «family office», κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλει δημόσιες αναφορές σχετικά με τις επενδύσεις της, όπως είναι η 13F που προαναφέραμε.

Το γεγονός ότι η εκτίμηση του Michael Burry για κατάρρευση των μετοχών της Nvidia και της Palantir, προς το παρόν «δεν βγαίνει», τον οδήγησε στην ομολογία ότι «my estimation of value in securities is not now, and has not been for some time, in sync with the markets». Δηλαδή ότι η εκτίμησή του για την αξία των μετοχών δεν συμπίπτει / συγχρονίζεται πλέον με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς εδώ και καιρό. Και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος κινείται εναντίον του. Αφού οι αγορές δεν δίνουν προς το παρόν σημάδια αναστροφής της ανοδικής πορείας τους.