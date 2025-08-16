Οι αναθεωρήσεις των κερδών καταλύτης για την πορεία της Wall Street

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές παγκοσμίως και αυτήν την εβδομάδα, ωθούμενες από τις σταθερές προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, οδηγώντας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τη Wall Street.

Με το 90% των εταιρειών του S&P 500 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, που ξεπέρασαν εύκολα τις χαμηλές προσδοκίες των αναλυτών, (στην προσφιλή τακτική τους, που έχω αναλύσει), τα συνεχή νέα υψηλά αποτελούν καθημερινότητα στη Wall Street.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στην αυριανή συνάντηση Πούτιν-Τραμπ, στο Jackson Hall των τραπεζιτών στις 21-23 Αυγούστου, στην τελευταία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υπέροχης Nvidia στις 27 Αυγούστου και πάμε για την προεξόφληση κατά 90% της μείωσης των επιτοκίων της FED στις 16-17 του Σεπτέμβρη.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι τα επιτόκια της Fed είναι «υπερβολικά περιοριστικά» και πιθανώς θα έπρεπε να είναι κατά 150-175 μονάδες βάσης χαμηλότερα. Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η Fed ενδέχεται να ξεκινήσει μια σειρά μειώσεων επιτοκίων τους προσεχείς μήνες, ξεκινώντας με μια μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Σεπτέμβριο.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τετάρτη. «Είναι πιθανό να μπούμε σε έναν κύκλο μειώσεων, ξεκινώντας με μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο» πρόσθεσε. Οι πιέσεις στον Πάουελ στο αποκορύφωμά τους.

Με απλά λόγια οι αγορές των ΗΠΑ έχουν ακόμα καύσιμα για να κρατήσουν την θετική τάση, καθώς μέχρι σήμερα που γράφεται το άρθρο, προεξοφλούν θετική έκβαση της συνάντησης Τραμπ- Πούτιν, προεξοφλούν την πρώτη μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, (θα ανακοινωθεί πιθανότατα από τον Πάουελ στο Jackson Hall) και φυσικά προεξοφλούν συνέχεια της κερδοφορίας της «Darling Nvidia», που θα δώσει ώθηση για ακόμη μία φορά και στις υπόλοιπες υπέροχες μετοχές.

Τι περίμεναν οι αναλυτές

Ο πήχης είχε κατέβει αρκετά χαμηλά, καθώς οι φόβοι από την επιβολή των δασμών βρέθηκαν στην κορυφή της επίδρασης, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα ορατό, καθώς δεν έχουμε την πλήρη εφαρμογή τους.

Το όριο αύξησης των κερδών στον S&P 500 βρίσκονταν στο 4,9% για το τρίμηνο. Ωστόσο, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) του S&P 500, η οποία καταγράφει ετήσια αύξηση άνω του 11%, υπερδιπλασιάζει το επίπεδο που αναμενόταν στην αρχή της σεζόν την 1η Ιουλίου.

Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) συνήθως μειώνονται κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζουν τις προβλέψεις τους και η Wall Street βελτιώνει τις προσδοκίες της - ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, όπως φέτος, που οι αλλαγές πολιτικής θολώνουν τις προοπτικές κερδών.

Μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τον S&P 500 για τους επόμενους 12 μήνες έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά κατά 0,9%.

Για να το θέσουμε σε προοπτική, τα τελευταία 20 τρίμηνα (από το τέταρτο τρίμηνο του 2020) οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του S&P 500 έχουν αυξηθεί μόνο επτά φορές κατά τον πρώτο μήνα του νέου τριμήνου.

Αυτή η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων σηματοδοτεί το έβδομο περιστατικό και πέντε από αυτά τα περιστατικά ήρθαν μετά την πανδημία COVID-19, όταν οι προσδοκίες έγιναν πολύ απαισιόδοξες, με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 να είναι η άλλη σπανιότητα.

Πώς επηρεάζει αυτό τις αγορές;

Η απάντηση είναι απλή, φυσικά με νέα υψηλά, καθώς η τάση είναι ανοδική, ενώ στην αντίθετη περίπτωση όταν εμφανιστούν αρνητικές ενδείξεις για τις επιχειρήσεις θα επηρεάζει αρνητικά.

Οι αναθεωρήσεις κερδών αντιπροσωπεύουν μια επαναφορά των προσδοκιών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση μιας περιόδου κερδών, αλλά έχουν επίσης λειτουργήσει και ως ένας ήρεμος καταλύτης που υποστηρίζει την 16ετή ανοδική αγορά.

Στην περίπτωση μας με τον δείκτη S&P 500 να φλερτάρει με τις 6600 μονάδες και τους οίκους να δίνουν στόχο μέχρι τις 7500, κατανοούμε σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Δεδομένου ότι οι αγορές είναι προσανατολισμένες στο μέλλον, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η προσφιλής τακτική των αναθεωρήσεων αποτελεί την «ήσυχη-ύπουλη δύναμη» που οδηγεί την απόδοση των μετοχών.

Η πρόσφατη και μακροπρόθεσμη ισχύς του παράγοντα αποτελεί υπενθύμιση ότι οι αναθεωρήσεις των κερδών είναι μία από τις πολλές σημαντικές θεμελιώδεις μετρήσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη οι συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς ο παράγοντας τείνει να συσχετίζεται με τμήματα της αγοράς που έχουν καλή απόδοση σε σχετική βάση.

Η παγίδα που μπορεί να εγκλωβίσει το επενδυτικό κοινό στην μονότονη εικόνα, είναι το γεγονός οι θετικές αναθεωρήσεις κερδών, αν και γενικά υποστηρίζουν τα κέρδη της χρηματιστηριακής αγοράς, δεν υποδηλώνουν μονόδρομο συνεχούς ανοδικής κατεύθυνσης.

Για να γίνει πιο κατανοητό, εφέτος το γεγονός ότι το αδύναμο δολάριο έχει υποστηρίξει τις αναθεωρήσεις κερδών αυτό το τρίμηνο, και οι αναλυτές έγιναν υπερβολικά απαισιόδοξοι μετά τις αρχικές ανακοινώσεις δασμών τον Απρίλιο, αποτελεί την μεγαλύτερη παγίδα.

Παρόλο που οι εταιρείες, με μια πρώτη ανάγνωση, δείχνουν ότι διαχειρίστηκαν σοφά το πρώτο μέρος ενός δύσκολου περιβάλλοντος εμπορικής πολιτικής, ενδέχεται να προκύψουν περίοδοι έντονης μεταβλητότητας κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, καθώς οι καθυστερημένες επιπτώσεις που σχετίζονται με τους δασμούς θα δείξουν την πραγματική τους εικόνα στα εταιρικά αποτελέσματα.

Η εξάντληση των αποθεμάτων που συγκέντρωσαν τους περασμένους μήνες οι επιχειρήσεις μειώνουν και τα περιθώρια κέρδους τα οποία θα αντιμετωπίσουν καθοδικές πιέσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, ακόμα και οι εποχικές επιχειρήσεις Χριστουγεννιάτικων ειδών, έχουν στοκάρει από τον Φεβρουάριο για να είναι προετοιμασμένες για τους δασμούς. Οι επόμενες παραγγελίες θα έχουν ένα σημαντικό «καπέλο»!

Αν κάποιος χρειάζεται περαιτέρω αποδείξεις της επικείμενης επιβράδυνσης που επέρχεται, είναι ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε κατά μέσο όρο μόλις 35.000 θέσεις εργασίας τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ και μια έκθεση για το ΑΕΠ έδειξε ότι τόσο οι δαπάνες των νοικοκυριών όσο και οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξάνονται με το μισό ρυθμό σε σύγκριση με πέρυσι. Επίσης και ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδα άνω του 2,7%, και εάν κάνει το «εξαναγκαστικό λάθος» ο Πάουελ τον Σεπτέμβριο, θα τρέχουμε!

Αυτό θα αποτελέσει τον ιστορικά πιο επικίνδυνο συνδυασμό, που θα προκληθεί από τους δασμούς και αναλύθηκε σε προηγούμενο μου άρθρο.

Δεν υπάρχει χειρότερος εφιάλτης για μια σύγχρονη οικονομία όπως η αργή ανάπτυξη και η άνοδος των τιμών, (στασιμοπληθωρισμός) με τα οποία φλερτάρει η αμερικάνικη οικονομία και ολόκληρος ο πλανήτης. Όσα «μαγειρέματα» και αν κάνουν στον δείκτη τιμών καταναλωτή, αυτά δεν μπορούν να περάσουν στην καθημερινότητα των πολιτών, που βλέπουν το κόστος διαβίωσης να εκτινάσσεται και αυτό αποτελεί απαρχή και πολλών άλλων δεινών!