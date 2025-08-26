Οι αγορές «επιβεβαιώνουν» τον πανικό για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Εν μέσω ερωτημάτων για την πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Γαλλία μετά το «κάλεσμα» του πρωθυπουργού, Φρανσουά Μπαϊρού, για να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, η αβεβαιότητα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης εντείνεται.

Για το κλείσιμο της Τρίτης, ο χρηματιστηριακός CAC 40 στο Παρίσι έχασε 1,64% στις 7.222 μονάδες, φτάνοντας σε πολύμηνο χαμηλό.

Το spread του γαλλικού 10ετούς κρατικού ομολόγου «είδε» τη διαφορά του με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025.

Το Bloomberg τόνισε πως η κρίση αφήνει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σε μια δύσκολη θέση με λίγες βιώσιμες επιλογές.

Θα μπορούσε να ορίσει νέο πρωθυπουργό ή ακόμη και να επαναδιορίσει τον Μπαϊρού και να ελπίζει ότι θα καταφέρουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς νέα εντολή, ή θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να διακινδυνεύσει να ενδυναμώσει την αντιπολίτευση.

Σημειώνεται πως οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων τη Γαλλίας έχουν ξεπεράσει τους αντίστοιχους της Ελάδας, δείχνοντας τις πιέσεις που ασκούνται από τις αγορές στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Ο δείκτης αναφοράς στο χρηματιστήριο του Παρισιού έχει υποχωρήσει πάνω από 4% από το καλοκαίρι του 2024, υποαπαδίδοντας του ευρωπαϊκού Stoxx 600 κατά περίπου 6%.

Υπενθμίζεται πως ο Μπαϊρού έχει παρουσιάσει μέτρα ύψους 43,8 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων, με στόχο να αποφευχθεί οικονομική κατάρρευση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν κατάργηση τραπεζικών αργιών και περιορισμούς στην υγειονομική περίθαλψη, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου θεωρείται η τελευταία προσπάθεια του πρωθυπουργού να διατηρήσει την κυβέρνηση. Πολιτικοί από όλο το φάσμα βλέπουν ήδη την αποχώρησή του ως πιθανή. Η Μαρίν Λεπέν ζητά νέες βουλευτικές εκλογές, ενώ ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν καλεί τον Μακρόν σε παραίτηση και πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Το χάος ενισχύεται από διαδικτυακές εκκλήσεις ακροδεξιών και συνδικαλιστικών ομάδων για γενικές απεργίες και αποκλεισμούς στις 10 Σεπτεμβρίου. Στις πλατφόρμες όπως το Telegram, συμμετέχοντες οργανώνουν οδοφράγματα και «δίκτυα αντίστασης», παρά την απειλή κατάρρευσης της κυβέρνησης.