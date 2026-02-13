Οδηγίες για μια πετυχημένη τηλεδιάσκεψη

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη των δημοσιεύσεων των ετήσιων αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών, της σημαντικότερης ανακοίνωσης των τεσσάρων τριμήνων της χρονιάς. Η δημοσίευση των οικονομικών πεπραγμένων της χρονιάς είναι υποχρεωτική ως το τέλος Απριλίου και είθισται να ακολουθείται από επικαιροποίηση των προβλέψεων για την επόμενη χρονιά και φυσικά από την ανακοίνωση του μερίσματος. Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για τις εταιρίες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, κάποιες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και λίγες εταιρίες της μικρής κεφαλαιοποίησης που έχουν συνειδητό λόγο ύπαρξης στο Χρηματιστήριο συνοδεύεται από τηλεδιάσκεψη με την διοίκηση στην οποία συμμετέχουν αναλυτές και παράγοντες της αγοράς. Πρόκειται για μια επιλογή επικοινωνίας που δίνει την δυνατότητα να τεθούν ουσιαστικά ερωτήματα χωρίς την φασαρία του μπουφέ της Γενικής Συνέλευσης.

Δεν είναι όλες οι τηλεδιασκέψεις το ίδιο ενδιαφέρουσες. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο τι έχει να πει η εταιρία, αν δηλαδή βρίσκεται σε μια φάση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω ενός εγχειρήματος που θα αλλάξει τα αποτιμησιακά δεδομένα ή έχει επιτύχει μια ιστορική επίδοση. Είναι και η προηγούμενη εμπειρία που παίζει το ρόλο της. Η συμμετοχή σε προηγούμενες τηλεδιασκέψεις λειτουργεί σε κάποιο βαθμό σαν φίλτρο ενδιαφέροντος. Να το πούμε πιο απλά; Είναι κάποιες τηλεδιασκέψεις που η διοίκηση συστηματικά διαβάζει τα δελτία τύπου ή αναφέρεται σε πράγματα τα οποία είναι ήδη γνωστά, μηδενικής προστιθέμενης αξίας. Μετά από μισή ώρα συμμετοχής έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς μπογιά που στεγνώνει ή κριτική βιβλίων για οδηγούς πόλεων. Υπάρχουν συνάδελφοι (…) που πολλές φορές μπαίνουν στην τηλεδιάσκεψη και απλώς περιμένουν να έρθει η ώρα των ερωτήσεων για να αποκτήσει νόημα η συμμετοχή τους.

Τι μπορεί επομένως να κάνει μια τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων ζωηρή; Πώς μπορεί το ενδιαφέρον να διατηρηθεί ακμαίο ανεξαρτήτως περιεχομένου και τι επίπτωση έχει στην τιμή της μετοχής; Σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Boulder να δώσει απαντήσεις. Στην έρευνα της μελέτησε τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να παρακολουθούν ενεργά μια τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων και πώς αυτό επηρεάζει την πορεία της μετοχής.

Πρώτα το βασικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης: Όσο περισσότεροι επενδυτές συνδέονται σε μια τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων και όταν το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς την παρακολουθεί ενεργά, αυξάνεται ο όγκος συναλλαγών μετά την ολοκλήρωσή της και βελτιώνεται η αντίδραση της μετοχής. Μια ελκυστική και καλοστημένη παρουσίαση αποτελεσμάτων έχει μετρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι τι κάνει τους ανθρώπους να ακούν προσεκτικά και εστιασμένα μια τέτοια τηλεδιάσκεψη. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει πώς μεταβάλλεται η ακροαματικότητα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης καθώς αλλάζουν συγκεκριμένες ποσοτικές μεταβλητές.

Επίδραση μεταβλητών στην ακροαματικότητα της τηλεδιάσκεψης

Όταν η τηλεδιάσκεψη προγραμματίζεται μετά το κλείσιμο της αγοράς ή σε ώρα αιχμής, όπου διεξάγονται ταυτόχρονα πολλές άλλες παρουσιάσεις αποτελεσμάτων, η ακροαματικότητα μειώνεται. Αντίθετα, όταν η παρουσίαση συνοδεύεται από διαφάνειες (slide deck), περιλαμβάνει περισσότερα ουσιαστικά στοιχεία και αριθμούς, καθώς και περισσότερες αναφορές σε μελλοντικές προοπτικές, η ακροαματικότητα αυξάνεται. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν προκαλεί έκπληξη.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όταν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εναλλάσσονται συχνά διαφορετικά στελέχη για να παρουσιάσουν τα στοιχεία, η ακροαματικότητα μειώνεται. Αντιθέτως, όταν τα στελέχη μεταβάλλουν τον ρυθμό ομιλίας τους και επιβραδύνουν ελαφρώς, δίνοντας στους ακροατές περισσότερο χρόνο να επεξεργαστούν τα δεδομένα, η ακροαματικότητα αυξάνεται. Επιπλέον, όταν η ομιλία παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβολή στην ένταση (volume) αλλά μικρότερη μεταβολή στον τόνο (pitch), το αποτέλεσμα είναι επίσης θετικό.

Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι να οδηγηθούν οι ακροατές σε μια κατάσταση «ροής» (flow), όπου το περιεχόμενο δεν είναι ούτε υπερβολικά απλό ούτε υπερβολικά σύνθετο και όπου οι περισπασμοί και οι διακοπές είναι περιορισμένοι. Η αλλαγή ομιλητή διακόπτει αυτή τη ροή και μπορεί να δώσει αφορμή στους επενδυτές να αποσυνδεθούν από την παρουσίαση. Παρομοίως, μια απότομη μεταβολή στον τόνο της φωνής μπορεί να ενεργοποιήσει μια κατάσταση «συναγερμού» στον εγκέφαλο — όπως συμβαίνει στη φύση όταν κάποιος υψώνει τον τόνο για να προειδοποιήσει. Αντίθετα, οι ελεγχόμενες μεταβολές στην ένταση της φωνής βοηθούν στη διατήρηση ρυθμού και προσοχής. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ομιλητές πρέπει να φωνάζουν ή να αλλάζουν δραματικά την ένταση. Όλα έχουν όρια. Εκείνο που πρέπει να αποφεύγεται είναι η μονοτονία χωρίς καμία διακύμανση.

Η έρευνα αυτή καταδεικνύει ότι είναι λάθος να αντιμετωπίζεται ο επικεφαλής μιας εταιρείας ως «showman». Η καθαρή επίδειξη εντυπωσιασμού οδηγεί σε υπεραπλουστευμένο περιεχόμενο, ιδίως όταν το ακροατήριο αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες επενδυτές. Από την άλλη πλευρά, η υπερβολική επίδειξη γνώσεων και αριθμών μπορεί να κατακλύσει το κοινό. Η ισορροπία βρίσκεται στη δημιουργία συνθηκών ροής· και όταν επιτευχθεί αυτή η κατάσταση, η αγορά τείνει να ανταποκρίνεται θετικά.