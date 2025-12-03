ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% η απόδοση των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου

Mε αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Το επιτόκιο κατά τη σημερινή δημοπρασία διαμορφώθηκε στο 2,03% έναντι 1,97% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία του Σεπτεμβρίου 2025.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,03%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (των 500 εκατ. ευρώ) κατά 1,65 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.