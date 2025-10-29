ΟΔΔΗΧ: Στο 1,72% η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Στο 1,72% η υποχώρησε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας του ΟΔΔΗΧ, ενώ υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,18 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,72%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.180 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.