ΟΔΔΗΧ: Στα 750 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την επανέκδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου

Στα 785 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: