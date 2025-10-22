ΟΔΔΗΧ: Μικρή κάμψη του επιτοκίου σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

Ήπια πτώση κατέγραψε το επιτόκιο σε δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ, το επιτόκια διαμορφώθηκε στο 1,76% έναντι 1,79% στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

Αντλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ, με ποσοστό υπερκάλυψης 1,97 φορές έναντι 2,02 στην προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. « διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,76%. Υποβλήθηκαν συ-νολικές προσφορές ύψους 984 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,97 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.