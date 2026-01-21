Ο Τραμπ υποβαθμίζει την πτώση των μετοχών και προβλέπει διπλασιασμό στο μέλλον

Ο Τραμπ, υποβάθμισε την πρόσφατη υποχώρηση των μετοχών κατά τη διάρκεια των ομιλιών του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, χαρακτηρίζοντας την πτώση «ελαφριά» σε σύγκριση με τα κέρδη της αγοράς και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι μετοχές θα «διπλασιαστούν» με την πάροδο του χρόνου.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι τα καλά οικονομικά νέα συνήθιζαν να οδηγούν σε άνοδο τις μετοχές «όπως θα έπρεπε», εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αγορές πλέον συχνά υποχωρούν ακόμη και με θετικά στοιχεία.

Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη αδυναμία δεν επηρέασε την ευρύτερη αισιοδοξία του για τις αμερικανικές αγορές, τονίζοντας ότι η οπισθοδρόμηση ήταν μικρή σε σχέση με την άνοδο των τελευταίων ετών.

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 0,4% στο άνοιγμα, αντιστρέφοντας τις προσυνεδριακές απώλειες μετά τα πιο συμφιλιωτικά σχόλια του προέδρου στο Νταβός, όπως τα περιέγραψαν οι χρηματιστές.

Ο Τραμπ αναζωπύρωσε επίσης τις εικασίες σχετικά με την ηγεσία της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι θα ανακοινώσει νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Επέκρινε τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποκαλώντας τον «απαίσιο», σχόλια που για λίγο επανέφεραν την προσοχή στη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Μία από τις πιο έντονες αντιδράσεις παρατηρήθηκε στις μετοχές που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια, οι οποίες κινήθηκαν υψηλότερα στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την επισήμανση του Τραμπ για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην οικονομική και ενεργειακή στρατηγική του.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τον κόσμο της πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς την βασικό πυλώνα μελλοντικής ανάπτυξης.