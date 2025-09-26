Ο Τραμπ επιβάλει δασμούς 100% στα φαρμακευτικά προϊόντα της Βρετανίας

Η Βρετανία θα αντιμετωπίσει δασμούς 100% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ βάσει του τελευταίου σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν πηγές στο Reuters την Παρασκευή.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επιβάλλει δασμούς 100% που θα ισχύουν για τις εταιρείες εκτός εάν δημιουργήσουν βιομηχανική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία εξαιρούνται από την τελευταία απειλή δασμών του Τραμπ, επειδή και οι δύο διαπραγματεύτηκαν εμπορικές συμφωνίες που περιόρισαν τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα στο 15%, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Reuters.

Η Βρετανία ήταν το πρώτο έθνος που σύναψε εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, αλλά η τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων παραμένει υπό διαπραγμάτευση, επομένως η Βρετανία δεν προστατεύεται από τους νέους δασμούς, δήλωσε μια πηγή στο Reuters την Παρασκευή.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κίνηση αυτή ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την παραγωγή φαρμάκων στην ξηρά και τη μείωση της εξάρτησης από ξένες αλυσίδες εφοδιασμού, μια προτεραιότητα της εμπορικής και βιομηχανικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από τη Βρετανία αντιπροσώπευαν περίπου το 3,3% των συνολικών εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων στις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία για το εμπόριο των ΗΠΑ.