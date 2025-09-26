Με εισαγγελική παραγγελία δίνεται η άδεια εκταφής του γιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου τού απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι διατάχθηκε με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την ταυτοποίηση της σορού του γιού του Πάνου Ρούτσι.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε το αίτημα εκταφής του γιου τού Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για 12η ημέρα, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιού του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους - επίσης θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη - στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.