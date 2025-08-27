Ο πρόσθετος δασμός 25% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις εισαγωγές από την Ινδία τέθηκε σε εφαρμογή την Τετάρτη, αυξάνοντας τους δασμούς σε ορισμένες αποστολές έως και στο 50% — ανάμεσα στους υψηλότερους που έχουν επιβληθεί από την Ουάσινγκτον, ισοφαρίζοντας χώρες όπως η Βραζιλία και η Κίνα.

Το πρακτορείο Reuters θέτει μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων που εξηγούν τους λόγους αυτής της κίνησης και αναλύουν τις επιπτώσεις που θα έχουν στην Ινδία.

Γιατί κατέρρευσαν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ινδίας;

Η Ινδία και οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πέντε γύρους διαπραγματεύσεων από τον Απρίλιο για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, αλλά οι διαφορές σχετικά με το άνοιγμα των εκτενών αγροτικών και γαλακτοκομικών τομέων της Ινδίας, καθώς και οι αγορές ρωσικού πετρελαίου, οδήγησαν σε κατάρρευση των συνομιλιών.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές απέδωσαν επίσης την αποτυχία στις πολιτικές παρερμηνείες και στα χαμένα σήματα.

Ποιοι δασμοί επιβλήθηκαν στην Ινδία;

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Ιούλιο δασμό 25% στις εισαγωγές από την Ινδία, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Αυγούστου, στο πλαίσιο των αμοιβαίων δασμών σε προϊόντα από χώρες που, σύμφωνα με τον Τραμπ, είχαν υψηλά εμπόδια στις αμερικανικές εισαγωγές.

Το 2024, οι ΗΠΑ είχαν εμπορικό έλλειμμα 45,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Ινδία.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν τεθεί σε εφαρμογή ο δασμός, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε έναν επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από το Νέα Δελχί, οι οποίες πλέον αποτελούν περίπου το 35% των συνολικών εισαγωγών καυσίμων, από 0,2% πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτός ο πρόσθετος δασμός τέθηκε σε εφαρμογή την Τετάρτη.

Ποιοι τομείς θα επηρεαστούν περισσότερο στην Ινδία;

Ο πρόσθετος δασμός θα αυξήσει τους συνολικούς δασμούς έως και στο 50% για ορισμένα προϊόντα, όπως ενδύματα, κοσμήματα, υποδήματα, είδη αθλητισμού, έπιπλα και χημικά, απειλώντας χιλιάδες μικρούς εξαγωγείς και θέσεις εργασίας.

Τα προϊόντα που βρίσκονταν ήδη σε μεταφορά προς τις ΗΠΑ πριν την προθεσμία έχουν λάβει εξαίρεση τριών εβδομάδων.

Χάλυβας, αλουμίνιο, επιβατικά οχήματα, χαλκός και άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε ξεχωριστούς δασμούς βάσει αμοιβαίων εμπορικών προγραμμάτων έχουν επίσης εξαιρεθεί.

Πώς αντέδρασε η Ινδία;

Η Ινδία δεσμεύτηκε για οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων επιδοτήσεων σε τραπεζικά δάνεια και υποστήριξη για διαφοροποίηση σε περίπτωση οικονομικών απωλειών λόγω των δασμών, ενώ έχει ταυτοποιήσει περίπου 50 χώρες στις οποίες θα μπορούσε να αυξήσει τις εξαγωγές της.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται.

Η Ινδία άλλαξε τη στάση της στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου;

Η Ινδία μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει καμία οδηγία σχετικά με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αλλά αξιωματούχοι της ρωσικής πρεσβείας στο Νέα Δελχί δηλώνουν ότι η Μόσχα αναμένει να συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στη χώρα της Νότιας Ασίας.