Ο Τραμπ ακυρώνει χρηματοδότηση 679 εκατ. δολαρίων για υπεράκτια αιολικά έργα

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ακυρώνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους 679 εκατομμυρίων δολαρίων για 12 υπεράκτια αιολικά έργα, συμπεριλαμβανομένων 427 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα έργο στην Καλιφόρνια.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας της κυβέρνησης να υπονομεύσει έναν κλάδο που ήταν κεντρικός στις ατζέντες του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν για το κλίμα και την ενέργεια.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι το υπουργείο ακυρώνει ή τερματίζει τις επιχορηγήσεις που είχαν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Πέρυσι, είχε διατεθεί χρηματοδότηση 427 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός νέου θαλάσσιου τερματικού σταθμού στην κομητεία Χάμπολτ της Καλιφόρνια, προκειμένου να υποστηριχθεί η κατασκευή και συντήρηση υπεράκτιων ανεμογεννητριών.

Παράλληλα, το υπουργείο μειώνει μια επιχορήγηση 47 εκατομμυρίων δολαρίων για έναν κόμβο logistics και κατασκευής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας κοντά στο λιμάνι της Βαλτιμόρης στο Μέριλαντ και 48 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα έργο στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, που είχε ανατεθεί το 2022.

Ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, δήλωσε ότι αμερικανικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τα υπουργεία Άμυνας, Ενέργειας και Εμπορίου, συνεργάζονται για την αναθεώρηση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων που είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού.

Την τελευταία εβδομάδα, η κυβέρνηση εξέδωσε εντολή διακοπής των εργασιών σε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο έργο στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ και δήλωσε ότι θα κινηθεί για να ακυρώσει την έγκριση μιας σχεδιαζόμενης εγκατάστασης στα ανοικτά των ακτών του Μέριλαντ.