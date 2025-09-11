O σεισμός της Οracle έσπρωξε τη Wall σε νέα ιστορικά υψηλά

Σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα σκαρφάλωσαν χθες ενδοσυνεδριακά ο S&P 500 και ο Nasdaq.

Οι καταλύτες ήταν δύο.

Ο πρώτος ήταν η θετική έκπληξη που επεφύλασσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής, ο οποίος μετά το άλμα του Ιουλίου υποχώρησε τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, αιφνιδιάζοντας τους αναλυτές που περίμεναν ενίσχυση λόγω των δασμολογικών πολιτικών και δίνοντας αέρα στα πανιά των προσδοκιών των επενδυτών για μειώσεις των επιτοκίων από την Fed.

Ο δεύτερος ήταν η «βόμβα» από τη διοίκηση της Οracle ότι τα έσοδα από το MultiCloud θα αυξάνονται σημαντικά κάθε τρίμηνο για αρκετά χρόνια και αναμένεται να εκτοξευθούν στα 144 δισ. δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2030, από 18 δισ. το τρέχον οικονομικό έτος.

Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα στις προβλέψεις της εταιρείας που θέτει υπό ισχυρή αμφισβήτηση την πεποίθηση ότι είμαστε μακριά από την ουσιαστική αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών από τις επενδύσεις ΑΙ.

Πράσινο φως και από τις τιμές παραγωγού για μειώσεις επιτοκίων

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε για πρώτη φορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες κατά 0,1% μετά το άλμα του Ιουλίου κατά 0,7% . Την ίδια στιγμή η μέτρηση του Ιουλίου αναθεωρήθηκε καθοδικά από την αρχική εκτίμηση για αύξηση 0,9%.

Οι τιμές στις υπηρεσίες υποχώρησαν 0,2% μετά από άνοδο 0,7% τον Ιούλιο. Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν 0,1% μετά από άνοδο 0,6% τον Ιούλιο, όπως έδειξαν τα κυβερνητικά στοιχεία.

Για τους 12 μήνες μέχρι και τον Αύγουστο, ο δείκτης αυξήθηκε 2,6% μετά από άνοδο 3,1% τον Ιούλιο.

Τα στοιχεία αν και δεν υποδεικνύουν μια θεαματική αποκλιμάκωση εντούτοις ήταν καλύτερα των αναμενομένων, κατευνάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι ένας αυξημένος πληθωρισμός παραγωγού θα μπορούσε να διχάσει τους αξιωματούχους της Fed κατά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την επόμενη εβδομάδα.

Βλέπετε, δεδομένου ότι οι τιμές παραγωγού είναι πιο επιρρεπείς στους δασμούς, τα χθεσινά νούμερα ήταν ένα «δώρο» για τους επενδυτές, καθώς δίνουν στη Fed μεγαλύτερο περιθώριο να μειώσει τα επιτόκια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά τα στοιχεία για τις τιμές χονδρικής δεν έχασε χρόνο και απηύθυνε νέα έκκληση προς την Fed για μείωση των επιτοκίων, στρέφοντας τα βέλη του για ακόμα μία φορά, κατά του Τζερόμ Πάουελ.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλτ Τραμπ έχει την τάση να παρεμβαίνει στο έργο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, είχαμε μια θετική εξέλιξη για σχετικό φρένο από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, το οποίο ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει τη δυνατότητα την τρέχουσα χρονική περίοδο να απομακρύνει από τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο της Fed τη Lisa Cook.

Η εξέλιξη αυτή «χαλαρώνει» τουλάχιστον προς το παρόν τις ανησυχίες της επενδυτικής κοινότητας για παρεμβάσεις του Ντόναλτ Τραμπ που θα απογυμνώσουν την ανεξαρτησία της Fed.

Ο σηματωρός της Oracle και γιατί μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στον τεχνολογικό χώρο

Tον Άυγουστο η μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης - MIT- παρουσίασε ένα ιδιαίτερα επιφυλακτικό πλαίσιο για τη Τεχνητή Νοημοσύνη και τις τεχνολογικές εταιρείες, καθώς οι ερευνητές εκτίμησαν ότι το 95% των οργανισμών δεν αποκομίζει καμία ουσιαστική απόδοση από τις σχετικές επενδύσεις, παρά την εκρηκτική άνοδο που είχε σημειώσει η κεφαλαιοποίηση των αμερικανικών μετοχών τους τελευταίους μήνες.

Η έρευνα της ΜcKinsey πρόσθεσε εκ νέου προβληματισμούς για τον κλάδο, καθώς ανέδειξε ότι 8 στις 10 εταιρείες που εφαρμόζουν GenAI, δήλωσαν ότι δεν υπήρξε σημαντικός αντίκτυπος στα οικονομικά αποτελέσματα. (σ.σ: Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Οι εκθέσεις του ΜΙΤ καιι της ΜcKinsey σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Σαμ Άλτμαν περί «τεχνολογικής φούσκας» και υπερβολικού ενθουσιασμού των επενδυτών για την ΑΙ είχαν οδηγήσει τον Αύγουστο στο συμπέρασμα ότι το αποτύπωμα της χρήσης των συστημάτων ΑΙ είναι σχετικά δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος των επενδύσεων που έχουν γίνει και ότι το 2025 θα παραμείνει μια χρονιά προβληματισμού όσον αφορά το διακύβευμα της χειροπιαστής προόδου που έχουν προσφέρει τα συστήματα ΑΙ στην παραγωγικότητα των εταιρειών που έχουν επενδύσει σε αυτά.

Χθες όμως, η Οracle έβαλε τον πρώτο λίθο για την ανατροπή αυτών των συμπερασμάτων.

Οι περισσότεροι μένουν στο γεγονός ότι η μετοχή της Oracle χθες έγραψε την καλύτερη απόδοση της από το 1992, με άνοδο έως και 40%, έχοντας ήδη «καρφώσει» στο 33% από τις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Όμως η εταιρεία μετά το guidance που εξέδωσε για δυνατές επιδόσεις του τομέα των υποδομών cloud, λόγω της ισχυρής ζήτησης που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά τον χρόνο απόδοσης για όλες τις εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου που θα καταφέρουν να «καβαλήσουν» έγκαιρα το κύμα της ΑΙ.

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Η Οracle ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το cloud αναμένεται να εκτοξευθούν στα 144 δισ. δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2030, από 18 δις το τρέχον οικονομικό έτος. Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα στις προβλέψεις της εταιρείας!

Πιο συγκεκριμένα, η Οracle υπέγραψε τέσσερα συμβόλαια πολλών δις δολαρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες στο τρίμηνο, με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων RPO να αυξηθεί κατά 359%, στα 455 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η διοίκηση μετά το οικονομικό έτος 2026, προβλέπει έσοδα από την υποδομή cloud τα επόμενα τέσσερα χρόνια ύψους 32 δισ. δολαρίων, 73 δισ., 114 δισ. και 144 δισ. δολαρίων, ενώ αναμένεται η υπογραφή νέων συμβολαίων αρκετών δις τους επόμενους μήνες, ωθώντας τις συμφωνίες RPO σε ένα τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση η κλίμακα της πρόσφατης ανάπτυξης των RPO της επιτρέπει να κάνει αυτή τη μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω στο τμήμα της υποδομής cloud του συνολικού οικονομικού σχεδίου της Oracle. (σ.σ:Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν τον επόμενο μήνα στη Συνάντηση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών).

Παραθέτουμε τα ακριβή λόγια του CEO, Larry Ellison: «Αναμένουμε ότι τα έσοδα από το MultiCloud θα αυξάνονται σημαντικά κάθε τρίμηνο για αρκετά χρόνια, καθώς παραδίδουμε άλλα 37 κέντρα δεδομένων στους τρεις συνεργάτες μας Hyperscaler, φτάνοντας συνολικά τα 71…Ως μια μικρή προεπισκόπηση, αναμένουμε ότι τα έσοδα της Oracle Cloud Infrastructure θα αυξηθούν κατά 77% στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το οικονομικό έτος — και στη συνέχεια θα αυξηθούν στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, 73 δισεκατομμύρια δολάρια, 114 δισεκατομμύρια δολάρια και 144 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια».

Υπενθυμίζουμε ότι στα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου που τελείωσε στις 31 Αυγούστου, η εταιρεία είχε ανακοινώσει έσοδα 14,93 δις δολάρια έναντι 15,04 δισ. δολαρίων που εκτιμούσαν οι αναλυτές, αλλά αυξημένα κατά 12% από τα 13,3 δις δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Τα καθαρά κέρδη παρέμειναν περίπου αμετάβλητα στα 2,93 δις δολ., σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Oι χθεσινές ανακοινώσεις δημιουργούν μια πρώτη βάση για την υπόθεση ότι τελικά η αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών από τις επενδύσεις ΑΙ ίσως δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε.

Επίσης, αποτελούν για άλλη μια φορά την τρανή απόδειξη ότι μερικές φορές είναι καλύτερα να επιμένουμε στην μακροπρόθεσμη εικόνα.

Παραθέτουμε τις τελευταίες παραγράφους από το άρθρο με το ερώτημα: Eίναι φούσκα η Τεχνητή Νοημοσύνη;

«Παρά τις αμφιβολίες για τη συνεισφορά των συστημάτων ΑΙ στην παραγωγικότητα τη δεδομένη στιγμή, είναι ευρεία η παραδοχή –συμπεριλαμβανομένου και του Άλτμαν- ότι στο μέλλον η συνολική αξία για την κοινωνία θα είναι τεράστια ακριβώς γιατί τεράστια θα είναι η συμβολή στον τομέα της παραγωγικότητας.

Τα σημερινά πολυτροπικά μοντέλα βάσης, όπως το GPT-4 και 5, πλησιάζουν τις δυνατότητες της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης -AGI- με τις ευρείες εφαρμογές τους, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε αυτό που θεωρούμε «αληθινή» AGI.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα παράγουμε νοήμονα ρομπότ ή υπολογιστές όπως έχουμε δει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά ότι θα βελτιώνουμε τα τρέχοντα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να λειτουργούν πιο έξυπνα και αυτόνομα σε καθημερινές εργασίες.

Αυτό σημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ακόμη πιο διαισθητική και αποτελεσματική στο να μας βοηθά στην εργασία και στο σπίτι και ικανή να κατανοεί και να εκτελεί εργασίες με τρόπους που ίσως δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ.

Το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και ποιες εταιρείες θα ηγηθούν κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς, είναι το επενδυτικό στοίχημα όσων αναλαμβάνουν το στοίχημα ενός κλάδου εξαιρετικά υψηλών αποτιμήσεων αλλά και ανάπτυξης.

Το γεγονός πάντως ότι η αρνητική επίδραση από το λανσάρισμα του GPT-5 δεν επεκτάθηκε στον ίδιο βαθμό στις υπόλοιπες μετοχές του κλάδου που συνδέονται στενά με την τύχη της ΟpenAI, όπως για παράδειγμα η Νvidia και η Μicrosoft, είναι μια ένδειξη ότι η επενδυτική κοινότητα έχει καλή ανοχή σε τυχόν αστοχίες κάθε νέου προϊόντος και συνυπολογίζει την όλη εικόνα κάθε εταιρείας».

