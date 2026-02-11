Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να μεταρρυθμισθεί, αλλιώς «θα έρθει το χάος»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχει επείγουσα ανάγκη να μεταρρυθμιστεί, προειδοποίησε σήμερα η γενική διευθύντριά του Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα εκτιμώντας ότι «το status quo δεν αποτελεί επιλογή».

«Συνεδριάζουμε σήμερα σε μια αποφασιστική καμπή, όχι μόνο για τον ΠΟΕ, αλλά ... για το πολυμερές σύστημα», δήλωσε η Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του οργανισμού στη Γενεύη. Αν το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα εξαφανισθεί, θα δημιουργηθεί «χάος», διαβεβαίωσε.

«Οφείλουμε να αλλάξουμε για να συγχρονιστούμε με την εποχή μας», δήλωσε. «Ο κόσμος εξελίσσεται τόσο γρήγορα... αν δείτε την ταχύτητα με την οποία προχωρεί η τεχνολογία», συνέχισε, επικαλούμενη την τεχνητή νοημοσύνη και τις κβαντικές τεχνολογίες. «Αν ο οργανισμός σας δεν προσαρμοσθεί, θα είναι ξεπερασμένος», προέβλεψε.

Η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ θα είναι στο κέντρο των συνομιλιών της προσεχούς υπουργικής διάσκεψης του οργανισμού που θα διεξαχθεί από τις 26 ως τις 29 Μαρτίου στη Γιανουντέ του Καμερούν. Η ανάγκη να μεταρρυθμιστεί ο ΠΟΕ συζητείται εδώ και χρόνια.

Κατέστη πιο επείγουσα από το 2019 με την παράλυση του δευτεροβάθμιου οργάνου του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών, η οποία συνδέεται με την παρεμπόδιση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών του διορισμού δικαστών. Οι συζητήσεις εντάθηκαν πραγματικά τους τελευταίους μήνες με φόντο εμπορικές εντάσεις μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Ο ΠΟΕ «προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα», υποστήριξε η διευθύντρια του οργανισμού χαιρετίζοντας το γεγονός ότι, «παρά τα πλήγματα, παραμένει ο πυλώνας μεγάλου μέρους του παγκόσμιου εμπορίου». «Αν δεν έχουμε αυτό το σύστημα, τι θα συμβεί; Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας: θα έρθει το χάος», προειδοποίησε.

«Αυτό σημαίνει πως μια επιχείρηση θα στέλνει εμπορεύματα κάπου χωρίς να ξέρει πως θα υπολογισθεί η αξία των εμπορευμάτων αυτών όταν φθάσουν στο τελωνείο... δεν θα ξέρετε πώς θα υπολογισθεί η αξία τους πριν από την εφαρμογή των τελωνειακών δασμών. Δεν θα ξέρετε αν θα κερδίσετε χρήματα ή όχι», δήλωσε. «Θα βρεθείτε αντιμέτωποι, όταν θα φθάσουν τα εμπορεύματά σας, με κανόνες τους οποίους αγνοείτε πλήρως», πρόσθεσε.