Η SpaceX και η xAI του Ίλον Μασκ βρίσκονται σε συζητήσεις για συγχώνευση πριν από μια μεγάλη δημόσια προσφορά που έχει προγραμματιστεί εντός του 2026, μετέδωσε την Πέμπτη το Reuters.

Το σχέδιο θα δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια της SpaceX να εκτοξεύσει κέντρα δεδομένων σε τροχιά, καθώς ο Μασκ θέλει να προηγηθεί στην «κούρσα» της Τεχνητής Νοημοσύνης απέναντι σε «κολοσσούς», όπως η Google, η Meta και η OpenAI.

Ο Μασκ είναι διευθύνων σύμβουλος τόσο της SpaceX όσο και της xAI, η οποία ελέγχει την πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Διευθύνει επίσης την εταιρεία Tesla, την εταιρεία κατασκευής σηράγγων The Boring Co. και την εταιρεία νευροτεχνολογίας Neuralink.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη συγχώνευση, οι μετοχές της xAI θα ανταλλαχθούν με μετοχές της SpaceX. Δύο εταιρικές οντότητες έχουν συσταθεί στη Νεβάδα για να διευκολύνουν τη συναλλαγή.

Τα εταιρικά έγγραφα στη Νεβάδα δείχνουν ότι οι οντότητες αυτές ιδρύθηκαν στις 21 Ιανουαρίου. Μία από αυτές, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αναφέρει ως διαχειριστικά μέλη την SpaceX και τον Μπρετ Τζόνσεν τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, ενώ η άλλη αναφέρει τον Τζόνσεν ως τον μοναδικό διευθυντή της εταιρείας, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ορισμένα στελέχη της xAI θα μπορούσαν να έχουν την επιλογή να λάβουν μετρητά αντί για μετοχές της SpaceX ως μέρος της συμφωνίας. Ωστόσο, δεν έχει υπογραφεί τελική συμφωνία και ο χρόνος και η δομή της συναλλαγής παραμένουν αβέβαιοι.

Η SpaceX είναι ήδη η πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο, με τελευταία αποτίμηση 800 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατη εσωτερική πώληση μετοχών. Η xAI αποτιμήθηκε σε 230 δισεκατομμύρια δολάρια τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι η SpaceX σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο κάποια στιγμή φέτος, με εκτιμώμενη αξία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.