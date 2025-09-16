Ο «ήσυχος ύπνος» των Γάλλων, ενώ ο «μαύρος κύκνος» κουνάει τα φτερά του

Με άνοιγμα (+1,20%), που θα ζήλευε η εγχώρια αγορά μας το 2011-2012, αντέδρασε ο CAC 40 στην αναμενόμενη υποβάθμιση από τον οίκο Fitch. Την περίοδο της ελληνικής χρεοκοπίας, οι υποβαθμίσεις συνοδεύονταν από ένα ισχυρό -5% και σε πολλές περιπτώσεις το ξεπερνούσε.

Φυσικά, η ΕΚΤ ήταν απροετοίμαστη έως ότου ο Μάριο Ντράγκι έβαζε την πινελιά του με το «what ever it takes!». Σήμερα οι Γάλλοι «κοιμούνται ήσυχοι», καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ θα κάνει τα πάντα για να την στηρίξει.

Βέβαια, στις δηλώσεις της την περασμένη Πέμπτη ήταν κατηγορηματική ότι δε θα στηρίξει τη Γαλλία. Φυσικά και έτσι πρέπει να κάνει και να δηλώνει ότι δε θα την στηρίξει διαφορετικά όλοι θα έβγαιναν εκτός προγράμματος και το σύστημα θα κατέρρεε. Η στήριξη θα έρθει όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Και αυτές οι συνθήκες θα παρουσιαστούν όταν αποφασίσουν να εκτοξεύσουν τις τιμές των ευρωπαϊκών ομολόγων οι παγκόσμιοι παίκτες τους. Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιοι συνωμοσιολόγοι αναλυτές, οι οποίοι βλέπουν πίσω από την κίνηση της Γαλλίδας προσωπικές επιδιώξεις για μελλοντικές θέσεις ηγεσίας στη χώρα. Όλα στο τραπέζι!

Τι σημαντικό περιμένουμε την εβδομάδα

Πέρα από την συνεδρίαση της FED όπου αναμένεται η πρώτη μείωση των επιτοκίων για το 2025 κατά 0,25%, το οποίο προεξοφλούν από τον Ιούνιο οι αγορές, έχουμε το τριπλό κλείσιμο των παραγώγων του 9μήνου. Επίσης, οι εκθέσεις κερδών από εταιρείες εστίασης, από την παγκόσμια εταιρεία logistics FedEx, την εταιρεία καταναλωτικών τροφίμων General Mills και την εταιρεία κατασκευής κατοικιών Lennar, όπου χτίζει θέσεις και ο «σοφός της Ομάχα» θα μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το καταναλωτικό κλίμα και την κατεύθυνση της οικονομίας.

Η FedEx (FDX), που δημοσιεύει την Πέμπτη τα αποτελέσματά της, θα προσφέρει πληροφορίες για την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Οι αποστολές δεμάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού αντικατοπτρίζουν την κατασκευαστική, χονδρική και καταναλωτική δραστηριότητα. Εάν αποστέλλονται λιγότερα αγαθά, αυτό είναι ένα ενδεικτικό σημάδι ότι υπάρχει χαλάρωση στην οικονομία. Φυσικά, το ένα τρίμηνο δεν αποτελεί τάση, αλλά η έκθεση της Πέμπτης θα προσφέρει περισσότερες ενδείξεις

Ως μετοχή, η FedEx έχει απογοητεύσει τους επενδυτές που την έχουν κρατήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέχρι σήμερα, οι αποδόσεις ενός έτους και πέντε ετών είναι απώλειες 18,3%, 19,3% και 1,3% αντίστοιχα. Ωστόσο, από τότε που η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 1985, οι μετοχές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 24.000%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές για τη FedEx οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου είναι ότι θα είναι ουσιαστικά σταθερές με ανάπτυξη μικρότερη από 1%. Αυτό ευθυγραμμίζεται λίγο πολύ με τις προβλέψεις της FedEx, οι οποίες προβλέπουν σταθερό ρυθμό αύξησης εσόδων 2% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, 6 από τους 19 αναλυτές με εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο τις έχουν μειώσει. Ένας λόγος για τον οποίο οι εκτιμήσεις πωλήσεων των αναλυτών μπορεί να είναι πιο ακριβείς για τη FedEx από άλλες εταιρείες σε άλλους κλάδους είναι ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, τα επίπεδα αποθεμάτων και τη δραστηριότητα παραγωγής προσφέρουν πολύτιμες ενδείξεις σχετικά με τον όγκο των αποστολών για τη FedEx.

Η Lennar και ο «σοφός της Ομάχα»

Η Lennar, η οποία αποτελεί μια επενδυτική επιλογή του «σοφού της Ομάχα» ρίχνει φως στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί σημαντικό βαρόμετρο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά παρέχει επίσης πληροφορίες για τους κλάδους που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως οι κατασκευαστές επίπλων, οι οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές και οι συσκευές. Το κλίμα στη μετοχή της Lennar (LEN) δεν φαίνεται αισιόδοξο.

Τις τελευταίες 30 ημέρες, οκτώ αναλυτές έχουν μειώσει τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή και υπάρχουν μόνο 10 αναλυτές που καλύπτουν την εταιρεία. Αυτό είναι ένα ισχυρό επίπεδο αίσθησης ότι τα κέρδη είναι πιθανό να είναι αρνητικά. Το πιο ενδεικτικό στοιχείο που θα αναφέρει η Lennar είναι οι νέες παραγγελίες. Οι προβλέψεις της κάνουν λόγο για μεταξύ 22.500 και 23.500 κατοικιών. Ένα μικρό περιθώριο, που υποδηλώνει κάποιο βαθμό εμπιστοσύνης από την πλευρά της διοίκησης της Lennar. Μια απώλεια νέων παραγγελιών δεν θα γίνει καλά δεκτή από τον χρηματιστηριακό δείκτη Street για τη μετοχή Lennar και για το κλίμα γύρω από την οικονομική ανάπτυξη. Όταν οι καταναλωτές δεν αισθάνονται πολύ σίγουροι, σταματούν να αγοράζουν σπίτια.

Η General Mills δημοσιεύει αποτελέσματα στις 17 Σεπτεμβρίου και αποτελεί ένα τεστ για τις καταναλωτικές δαπάνες και τον αντίκτυπο των δασμών στα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών. Η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι τα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2026 θα μειωθούν κατά 10% έως 15%. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20% μέχρι στιγμής φέτος λόγω της μείωσης των πωλήσεων και των κερδών.

Εταιρείες εστίασης που δείχνουν την τάση των καταναλωτών

Τρεις εταιρείες εστίασης ανακοινώνουν την επόμενη εβδομάδα: τα Darden Restaurants (NYSE:DRI), τα οποία διαχειρίζονται, μεταξύ άλλων, τα Olive Garden και LongHorn Steakhouse, Dave & Buster’s Entertainment (NASDAQ:PLAY) και Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL) (CBRL).

Με μια συγκέντρωση στοιχείων για το τι περιμένουμε από τις ανακοινώσεις των εταιρειών θα δούμε ότι το κλίμα φαίνεται αρνητικό για τις περισσότερες, παρόλο που οι δασμοί δεν έχουν κάνει ακόμα μεγάλη ζημιά. Όταν οι καταναλωτές αισθάνονται πιεσμένοι, ένα από τα πρώτα θύματα είναι οι δαπάνες τους σε εστιατόρια.

Η έκθεση κερδών για την DRI θα παράσχει κάποια σαφήνεια σε μια σαφώς ανάμεικτη προοπτική. Για παράδειγμα, τις τελευταίες 30 ημέρες, τέσσερις αναλυτές αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή προς τα πάνω και πέντε προς τα κάτω. Συνολικά, 31 αναλυτές καλύπτουν την εταιρεία και σαφώς υπάρχει απόκλιση απόψεων σχετικά με το τι θα φέρει το επόμενο τρίμηνο.

Επέτειος της Lehman Brothers, τι μας έμαθε;

Σήμερα έχουμε την επέτειο της κατάρρευσης της Lehman Brothers! H κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας οδήγησε σε ένα ακόμη μεγάλο κραχ τις αγορές. Εκατοντάδες εταιρείες σε όλον τον πλανήτη πτώχευσαν, ενώ η χώρα μας θα το πληρώνει για πολλά χρόνια, πέρα από την εξαΰλωση των ομολόγων και των ελληνικών τραπεζών. Χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να ανακάμψει η χρηματιστηριακή αγορά μετά την κατάρρευση του 2008 από ό,τι μετά τα περισσότερα άλλα γεγονότα που συνέβησαν μέχρι την έλευση του COVID, (συνεχίσαμε να καταγράφουμε ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ανοδική αγορά, από το 2009 έως το 2020, που έληξε μόνο λόγω της COVID).

Ο COVID έπαιξε τον ρόλο του «Μαύρου Κύκνου», όπως τον έπαιξε και η Lehman! Εξ ορισμού, τα γεγονότα «μαύρου κύκνου» είναι αδύνατο να προβλεφθούν, αλλά καθορίζουν τις αναμνήσεις μας.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2008, η χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε μικρά κέρδη. Παρόλα αυτά, η Wall Street βρισκόταν στο χείλος μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης που θα έσκαζε την επόμενη εβδομάδα, μετά την πτώχευση της Lehman Brothers τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου. Σίγουρα οι «μαύροι κύκνοι» εμφανίζονται σπάνια ως «οιωνός», ή μια υπενθύμιση που θα φέρει και πάλι πίσω την ισορροπία στο «οικοσύστημα των αγορών»! Μπορεί το 2008 να πέταξαν μακριά για να επανέλθουν το 2020.

Το 2020 πέταξαν επίσης μακριά, τελευταία δεν φαίνονται πουθενά, αλλά είναι σίγουρο ότι κρύβονται καλά μόνο και μόνο για να ξαναχτυπήσουν κάποια μέρα σε ένα άλλο απρόβλεπτο γεγονός! Το ζήτημα είναι προς ποια κατεύθυνση πέταξαν και πότε φθάνουν στον επόμενο προορισμό τους. Σίγουρα από Κίνα προς Ευρώπη είναι μεγάλη η απόσταση, ίσως πλησιάζουν, ίσως και όχι. Εξάλλου είναι απρόβλεπτη η κατεύθυνση!