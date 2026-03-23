Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να αποτρέψει την απότομη αύξηση του πληθωρισμού που οφείλεται στην κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ενέργειας, αλλά πρέπει να αναλάβει δράση αν φοβάται ότι η ταχεία αύξηση των τιμών κινδυνεύει να εδραιωθεί, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, στην ισπανική El Mundo.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη εβδομάδα, αλλά «έδειξε» στο ότι είναι έτοιμη να περιορίσει τη νομισματική πολιτική της αν οι υψηλές τιμές της ενέργειας διαχυθούν στην ευρύτερη οικονομία, επηρεάζοντας τις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών μέσω των λεγόμενων δευτερογενών επιδράσεων.

«Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο από το να έχει αρχικό αντίκτυπο τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην ανάπτυξη, αλλά η ΕΚΤ μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση και να είναι σε εγρήγορση για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις» σημείωσε ο ντε Γκίντος.

Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο ως ένα παροδικό πληθωριστικό σοκ, διαφορετικά θα υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις και η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να παρέμβει για να τις σταματήσει.

Η ΕΚΤ ήταν από τις τελευταίες κεντρικές τράπεζες που αύξησαν τα επιτόκια κατά την έξαρση του πληθωρισμού το 2021/22, αλλά έθεσε υπό έλεγχο την αύξηση των τιμών πριν από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη κεντρική τράπεζα.

Ακόμα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινείται κοντά στον στόχο του 2% που έχει θέσει η ευρωτράπεζα για τη σταθερότητα των τιμών στην οικονομία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της, ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 2,6% στο πιο ευνοϊκό σενάριο, ενώ οι κίνδυνοι κλίνουν προς υψηλότερα επίπεδα.

Ο ντε Γκίντος δήλωσε ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί τον υποκείμενο πληθωρισμό, τις προσδοκίες για τις τιμές και συγκεκριμένα είδη όπως τα λιπάσματα και τα τρόφιμα.

Είπε επίσης ότι είναι απίθανο το υψηλότερο κόστος ενέργειας να προκαλέσει ύφεση στην Ευρωζώνη, καθώς όλα τα σενάρια προβλέπουν θετική ανάπτυξη.