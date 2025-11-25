Νόμος για ενίσχυση επενδύσεων στις ΗΠΑ προωθεί το κυβερνών κόμμα της Νότιας Κορέας

Το κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα της Νότιας Κορέας σκοπεύει να καταθέσει αυτή την εβδομάδα νομοσχέδιο που θα διευκολύνει τις επενδύσεις της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει μειώσεις δασμών στα κορεατικά προϊόντα, μετέδωσε την Τρίτη η οικονομική ειδησεογραφική υπηρεσία Money Today.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Δημοκρατικό Κόμμα κατέληξε σε συμφωνία με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ώστε το νομοσχέδιο να κατατεθεί στις 26 Νοεμβρίου. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες ανακοίνωσαν στις 14 Νοεμβρίου τους όρους εφαρμογής της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι πρόεδροι τους στα τέλη Οκτωβρίου και η οποία προβλέπει μείωση των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών στα νοτιοκορεατικά αγαθά από 25% σε 15%.

Σε αντάλλαγμα, η Νότια Κορέα δεσμεύτηκε να επενδύσει συνολικά 350 δισ. δολάρια σε στρατηγικούς κλάδους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Υπουργός Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας, Κιμ Γιουνγκ-γκουάν, έχει διευκρινίσει ότι η μείωση των αμερικανικών δασμών τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο κατατίθεται το σχετικό νομοσχέδιο στο νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο, ρυθμίζοντας τον τρόπο διάρθρωσης της επένδυσης.