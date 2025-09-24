Νέες επαφές της ΕΕ με τις ΗΠΑ για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα νέων γύρων επαφών με τις ΗΠΑ προκειμένου να εξεταστεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού για τη μείωση των δασμών στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Υπενθυμίζεται πως η Κομισιόν έχει προτείνει τη μεγάλη μείωση ή την κατάργηση των δασμών, χωρίς να έχει λάβει απάντηση από την Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στο Bloomberg, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, ανέφερε πως θα συναντηθεί εντός της εβδομάδας με τον Επίτροπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμσον Γκριρ, στο περιθώριο της υπουργικής Συνόδου Κορυφής της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ.

«Το πιο λογικό βήμα θα ήταν να προχωρήσουμε με μια δασμολογική ποσόστωση, με χαμηλούς ή μηδενικούς δασμούς. Θα ήταν πρόωρο να προχωρήσουμε περαιτέρω, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει απάντηση στην πρόταση αυτή, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική για τη βιομηχανία μας και, ως εκ τούτου, την έχουμε μόνιμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ανέφερε ο Σέφτσοβιτς.

Η πρόταση της ΕΕ αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής συμφωνίας για το εμπόριο που συνήψε η Ένωση με τις ΗΠΑ τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει τους δασμούς της επί των αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων. Η ΕΕ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν επίσης να εργαστούν για τη μείωση του δασμού 50% επί του χάλυβα και του αλουμινίου της ΕΕ.

Η ιδέα της ΕΕ είναι να θεσπίσει μια ποσόστωση για το εμπόριο χάλυβα και αλουμινίου, με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς για όλες τις εξαγωγές της ΕΕ που πραγματοποιούνται κάτω από το όριο αυτό. Τον Αύγουστο, ωστόσο, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό 50% σε περισσότερα από 400 νέα προϊόντα από χάλυβα και αλουμίνιο, περιπλέκοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Ο Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η Επιτροπή προετοιμάζει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος, το οποίο έθεσε αμέσως στην κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν υπήρξε «συγκεκριμένη αντίδραση».